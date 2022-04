A felvetésre, hogy korábban felmerült a másik zöldpárttal, az LMP-vel való szorosabb viszony is, azt mondta: „valószínűleg termékenyebb lett volna a zöldpártok együttműködése, de azzal nekünk nehéz mit kezdeni, hogy valaki egy pártot, amely önmagát a Gyurcsány által vezetett kormánnyal szemben meghatározva jött létre, bevisz a DK zöldtagozatának, és szerintem a szavazóik sem nagyon tudják ezt követni”.

A politikus a választási kudarcot is értékelte, arról úgy fogalmazott: „Alapvetően azt gondolom, hogy a kampányt inkább a kormánypártok nyerték meg a propagandagépezetbe betöltött hazug, az ellenzéket háborúpártinak mondó stigmatizálással, mintsem az ellenzék vesztette el”. Ugyanakkor szerinte az mindenképpen az ellenzék számlájára írandó, hogy „2010 óta nincs egy életképes ellenzéki világlátás, egy narratíva, egy jövőkép, egy valódi alternatíva, és azt is tegyük hozzá, hogy a 2010 előtti pedig egy masszív tévedésen alapult”.

– A Párbeszéd számára most minden adott ahhoz, hogy egy önálló, független és magában is sikeres, ezzel pedig az összellenzéki sikerhez is hozzájáruló pártot tudjunk csinálni. (...) készülni kell az európai parlamenti (EP-) kampányra, amihez nekünk már van egy országos és európai kitekintésben is kiválóan alkalmas listavezetőnk, Jávor Benedek személyében, és megvan a saját üzenetünk is – erről is beszélt Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője a Telexnek adott keddi interjújában bejelentve a párt önálló indulását a választáson. Miután Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd jelenlegi társelnöke bejelentette, hogy a hamarosan esedékes tisztújításon biztosan nem kíván újraindulni, arról beszélt, Tordait látná szívesen utódjaként.

Tordainál rákérdeztek arra, hogy akkor vajon már MSZP-P szövetség sincs-e, ha külön indulnak az EP-n. Szerinte „nincs ebben változás, de se nekik, se nekünk nem racionális közösen indulni például az EP-választáson”.