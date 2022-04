Ők kapják meg Márki-Zay, Dobrev és Karácsony parlamenti mandátumait

A Telex számolt be arról, hogy kiderült kik kapják a megüresedett mandátumokat.

Márki-Zay Péter mandátumát Végh Noémi, a Jobbik Magyarországért Mozgalom politikusa veheti át (ő a mandátumot nem szerzett jelöltek közül a sorban következő első jelölt volt), Karácsony Gergelyét a Párbeszéd Magyarországért politikusa Szabó Rebeka töltheti be és Dobrev Klára mandátumát pedig az LMP-s Bakos Bernadett kapja meg.

Márki-Zay Péter a választás éjszakája után három nappal jelentette be, hogy nem veszi fel a mandátumát, nem ül be a parlamentbe.

Dobrev Klára már a választás előtt elmondta, hogy nem fog élni a mandátumával. Február elsején jelentette be, hogy a mandátumát nem fogja átvenni, európai parlamenti képviselő marad.

Karácsony Gergely is tisztázta már a választás előtt, hogy a budapesti főpolgármesterséget fogja választani, nem lesz országgyűlési képviselő. Bár február végén még beszélt egy olyan megoldásról is, hogy harminc napig akár országgyűlési képviselő (is) lenne a választások után, és ezt az időszakot kihasználva nyújtaná be a budapesti és agglomerációs ügyeket rendező, Magyarország szíve nevű törvényjavaslatot. A jogszabály ugyanis 30 napot ad az összeférhetetlenség megszüntetésére.