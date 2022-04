Letartóztatták a Fideszt és a NER-t kritizáló zenész-aktivistát

Tavaly decemberben számoltunk be arról, hogy elfogadóparancsot adtak ki Komáromy Gergely ellen, még egy 2017-es ügy miatt, amikor is társaival együtt védeni akarta a ligetet.



Fotó: G Ras (Komáromy Gergely) énekel a magyar G Ras & Fyah Rebels együttes koncertjén a 26. Sziget fesztivál harmadik napján az óbudai Hajógyári-szigeten 2018. augusztus 10-én este. MTI/Sóki Tamás

Április 12-én előzetes letartóztatásba vették Komáromy Gergely "G Ras" néven fellépő reggae-zenészt, annak ellenére, hogy jogkövetően felvette a kapcsolatot a bírósággal – írja a Stand up for G Ras and his Family – demonstráció az igazságért! Facebook-esemény leírása.

Ő az aki még évekkel ezelőtt megírta és elrappelte a kormány összes közelmúltbeli ügyét rímekbe szedve, melyet tüntetéseken már előadott, és "A lázadás éve" címmel még klipet is kapott a dala.

A zenész családja és barátai április 24-ére, vasárnap 15 órára szolidaritási tüntetést szerveznek G Ras mellett a Nagy Ignác utcai büntetés-végrehajtási intézet előtt.