Fásy Zsüliett elárulta! Ezért lett fideszes a Fásy-család

Fásy Ádám lányát Osváth Zsolt műsorvezető rengeteg dologról kérdezi a 40 kilós fogyásától kezdve az énekesi karrierig.

Az egykori énekesnő édesapja politikai szerepvállalásáról is mondott pár gondolatot. Fásy Ádám 2010 óta a Fideszt támogatja igen látványosan, és ez utóbbival a lánya is így van, megerősíti, hogy ő is szimpatizál a Fidesszel, ezért szavaz rájuk. Fásy Zsüliett Instagramján az elmúlt hetekből találhatók közös képeken szerepelt Szíjjártó Péterrel, Kubatov Gáborral és Bayer Zsolttal.

„Apu szokta mindig mondani, hogy igazából a nép is az aktuális hatalomhoz húz. A népnek is formálódik mindig az ízlése, és azért nem véletlenül vannak választások, hogy választhatunk és lehetőségünk van esetleg váltani”

– mondja Fásy Zsüliett arról, hogy mi lehet az oka annak, hogy édesapja és vele együtt az egész család a Fideszt választotta. Erről az időszakról így beszélt Zsüliett: