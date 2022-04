Mégis díszellenzék lesz a Momentum? – Hadházy szerint tragikusan döntött a párt elnöksége

Ahogy arról korábban beszámoltunk, április elején sajtótájékoztatót tartott Fekete-Győr András, a Momentum alapítója és Hadházy Ákos, parlamenti képviselő arról, hogy bojkottálni fogják a parlamenti alakuló ülést.



Fotó: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, az ellenzéki összefogás zuglói képviselőjelöltje az Egységben Magyarországért eredményváró rendezvényén, a Városligeti Műjégpályán az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án. MTI/Illyés Tibor

A Momentum politikusa akkor felhívta rá a figyelmet, hogy

Úgy tűnik, most másképp áll a helyzet.

- írja Hadházy közösségi oldalán megosztott bejegyzésében.

- tette hozzá. Hadházy úgy gondolja, szerdától már érezhető volt a momentumos képviselők elbizonytalanodása

Mint írja, tegnap este értesült arról, hogy "a Momentum elnöksége úgy döntött, elfogadja a DK javaslatát, mégis elmennek az ülésre és az eskütételig ott is maradnak".

Hadházy szerint "sajnos csak két lehetőség volt":

Hozzátette:

A tegnap késő esti közlemény szövegéből és a díszpozíciók visszautasításából látszik, hogy értik ők, miről van szó, de a fenyegetés vagy valamilyen más megfontolás hatott. Ezzel együtt biztos vagyok benne, hogy ahogyan eddig is számos jó ügyben szövetségesként együtt tudtunk dolgozni, a jövőben is lesznek közös ügyeink. Ez a választás egy elcsalt választás volt, a parlamentben pedig már eddig sem volt meg a lehetősége a képviselőknek ellenőrizni a kormányt. Ha ezeken a feltételeken nem tudunk változtatni, az eredmények is változatlanok maradnak. Változtatni viszont csak akkor tudunk a feltételeken, ha a Fidesz komolyan vesz minket. A Fidesz akkor vesz minket komolyan, ha a szavazóink tömegei segítenek nyomást gyakorolni. Ők viszont csak akkor fognak segíteni, ha azt látják, hogy mi komolyan vesszük magunkat. Fekete-Győr András mostani döntése ezért nagyon szomorú.