Szitokáradatot zúdítottak Orbán hívei a magyarokat kizáró horvát étteremre

Mint korábban megírtuk, egy horvátországi étterem Orbán Viktor revizionista kijelentése okán azt írta ki a bejárta elé, hogy magyarokat nem szolgálnak ki.

Az Instagram-poszthoz azóta számos magyar felhasználó kommentelt, és bár vannak, akik szégyenkezve mentegetőznek, sokaknál elgurult a gyógyszer, és sajnos trágár megnyilvánulásokat is olvashatunk.

Néhány példa:

Balkan mentality from a Balkan state. offended by their own history XD

Basszatok meg a hallottat az anyatok temetésén budos fergek.

Ez a lehető legszemetebb lépés amit egy étterem hozni tudott! Egyétek meg amit főztök. Mi biztosan soha nem megyünk hozzàtok! Hányiger!

Tartsátok meg a szar kajátokat magatoknak!

Horvát patkányok vagytok

kurva anyad horvat kutyak