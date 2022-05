A válság miatt hozzá kell nyúlniuk a jövő évi önrészhez.

Karácsony Gergely/Facebook

A telex.hu információi szerint a fővárosnak módosítania kell az idei költségvetését: erről Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes beszélt. Hozzátette: alapvetően két nagy tételről van szó, egy 32 milliárd forintos beruházási hitelről és az iparűzésiadó-bevétel kormány által elvett, 20 milliárdos részéről. A hitelről jelenleg is tárgyalnak – a 20 milliárdot viszont a források átstrukturálásából tervezik előteremteni.

Ez az átstrukturálás tulajdonképpen azt jelenti, hogy idén előre elköltik a következő évekre áthúzódó beruházások jövőbeli önrészét és áfáját.

Emellett felszabadítanak tartalékforrásokat is. Kiss Ambrus kérdésre elismerte, hogy ez kockázatos, mert a most elköltött összegeket később ki kell fizetni, de mint mondta, most

az idei évet kell túlélni, és bízik abban, hogy a jövőben több pénze lesz a fővárosnak.