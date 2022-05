A polgármester is beszállt egy kis pénzzel, hogy elköltöztethessenek egy "problémás" családot Nógrádban

Egy egész falu fogott össze, hogy elköltöztessen egy, a helyiek által problémásnak tartott családot a Nógrád megyei Nagylócról - számolt be az ATV Híradó.

Szalai Gábor, Nagylóc polgármestere az ATV-nek elmondta, úgy döntöttek, gyűjtést szerveznek azért, hogy a most is börtönben lévő apa (akinek nevéhez több betörés is fűződik a faluban) és családja elköltözzenek onnan.

A helyiek azt mondják, inkább fizetnek, csak a család költözzön el a faluból. Már nem akarják tolerálni a bűnöző férjet és családját.

Bagó Alexandra, az egyik családtag azt mondta,

elköltöznek, ha kapnak egy olyan házat vagy vesznek nekik, ami neki és három gyermekének megfelel.

A gyermekvédelmi hatóság ugyanis többször járt már a családnál, és megállapította, hogy az épület nem alkalmas gyermeknevelésre.

Ugyanakkor – jegyzi meg a riport – törvény szerint senkit nem lehet arra kényszeríteni, hogy elköltözzön, ha ahhoz neki nincs kedve.