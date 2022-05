Összezúzták Orbán álmát, mindennél jobban akarta, mégis lecsúsznak a ferihegyi repülőtérről

Sem a makrogazdasági környezet, sem a Budapest Airport látványosan javuló teljesítménye nem kedvez a kormány, s főleg Orbán Viktor azon tervének, hogy visszavásárolja a ferihegyi repülőteret üzemeltető vállalatot.

Az Mfor szerint nagyon úgy néz ki, hogy a kormányát kedden bemutató miniszterelnök lekéste ezt a gépet, de legalábbis erősen kétséges, hogy eléri.

A minden jel szerint közeledő megszorítások egyik fontos eleme lehet, hogy bizonyos, nagy tőkeigényű beruházásokat vagy elhalasztanak vagy lemondanak róluk. A BA visszavétele esélyes erre, hiszen iparági források szerint a legutóbbi, fél évvel ezelőtti ajánlat 4,5 milliárd euró lehetett, bár ezt egyik fél sem erősítette meg.

Akár többéves halasztás és teljes hátraarc is benne van a pakliban, ha komolyan vesszük azt a következő, sok évre vonatkozó drámai előrejelzést, amit a kormányfő a minap vázolt. Egyébként Matolcsy György jegybankelnök már akkor túl drágának tartotta ezt a bevásárlást és a devizahiteles része miatt kockázatosnak is.

A másik tényező, ami erősen elgondolkodtathatja a kormány vezetőjét és a visszavásárlás előkészületeit koordináló háttérembereket, hogy már másfél éve javuló pályára állt a BA Zrt. Ezt folytatta tavaly is és az idei számok további felívelést vetítenek előre, ami egyértelműen a cégérték növekedését hozhatja, s ennélfogva jócskán megemelheti a vételárat, ami már fájhat Orbán Viktornak is.

Az üzemeltető az utasszámtól függetlenül működő, stabil bérlőktől származó ingatlanhasznosítási bevételekkel is tudta valamelyest pótolni a kieső bevételeket, közéjük tartoznak például a repülőgép-karbantartó vállalatok és az integrátorok.

Ez a repülőtér elmúlt években követett diverzifikációs stratégiájának erejét és jelentőségét mutatta.

A Budapest Airport tavaly 36,6 millió eurót fordított fejlesztésekre, így ezzel a 200 millió eurót is meghaladta az elmúlt három évben elvégzett kapacitásbővítő, infrastrukturális és fenntarthatósági beruházások mértéke, és 2022 márciusától átlagosan 13 százalékkal emelte a dolgozói béreket.

Egyfajta üzenetnek is felfogható, hogy a tavalyi pénzügyi évről szóló közleményben kiemelték: a vállalat folyamatosan felelősen gazdálkodik és a tulajdonosok továbbra is tőkeerősek.

Chris Dinsdale, a Budapest Airport vezérigazgatója a pénzügyi eredmények kapcsán kiemelte:

Büszkék vagyunk rá, hogy a második pandémiás évünket is át tudtuk vészelni állami támogatás nélkül, és minden nehézség ellenére a fejlesztéseket is dinamikus ütemben folytattuk. Hónapok óta készülünk a fellendülésre, egyrészt humánerőforrás, másrészt pedig kapacitás terén, és bízom benne, hogy 2022-ben az utasforgalom, és így a bevételek tekintetében is megközelítjük a 2019-es eredményeinket.