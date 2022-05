Novák Katalin szerint jól kezelték Orbánék a koronavírust, ezért van szükség megint a vészhelyzetre

Novák Katalin bejegyzésében elmondta, hogy azért írta alá az Alaptörvény módosítást, hogy a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet, illetve humanitárius katasztrófa esetére is kiterjessze a veszélyhelyzet alkalmazásának lehetőségét.



Kép: Facebook/Novák Katalin

Ma aláírtam az Alaptörvény Országgyűlés által megszavazott módosítását, amely lehetővé teszi, hogy a szomszédban dúló háború idején gyors kormányzati döntések születhessenek.

- jegyezte meg bejegyzésében, majd elmondta, hogy a világjárványra adott magyar válaszok is igazolták, hogy váratlan válsághelyzetben gyors, határozott döntésekre és cselekvésre van szükség.

A koronavírusban Magyaroszágon eddig 46101 ember vesztette életét, ez pedig ha a lakosságszámra vetített halálesetek számát nézzük negyedik az egész világon. Ennél többen csak Peruban, Bulgáriában, és Boszniában vesztették életüket a járvány miatt.

Ezzel szemben Novák Katalin úgy fogalmazott:

A magyar emberek biztonságban szeretnének élni, ezt kell az ország vezetőinek biztosítani. A Kormány a különleges jogrendben lehetőséget kap arra, hogy rendeletekkel hozzon meg sürgős beavatkozást igénylő, fontos döntéseket.

Azt is elmondta, hogy az Országgyűlés a veszélyhelyzet idején is folyamatosan működik, és ellátja ellenőrző feladatát. A Kormány minősített felelőssége, hogy a veszélyhelyzet alkalmazásával megfelelően éljen. Magyarország békét akar, ezért személyesen is azért dolgozom, hogy a háború hatásai a lehető legkisebb mértékben érintsék a magyar családok mindennapjait!

A vészhelyzet kihirdetését Orbán Viktor ma Facebook oldalán jelentette be, erről bővebben már beszámoltunk.