Hegedűs Zsuzsa: az okafogyottá válás nem jelenti azt, hogy visszavonnám a felmondásom, már ki is költöztettek az irodámból

Hegedüs Zsuzsa alaposan felkavarta az állóvíznek korántsem mondható politikai helyzetet, pénteken nyilvánosságra hozott levelében lemondott posztjáról.

Budapest, 2012. május 31. Hegedűs Zsuzsa és Orbán Viktor kezet fognak a Fókuszban a nemzeti érdek címmel rendezett konferencián. MTI Fotó: Soós Lajos

A levél tanúsága szerint teljesen megváltoztatta véleményét Orbán Viktor fajkeverős tusványosi beszédével kapcsolatban: a hét elején lemondott a miniszterelnöki megbízotti tisztségéről a beszéd fajgyűlölő jellege miatt, ám utána egy levelében azt írta: a miniszterelnök bécsi megnyilatkozásai meggyőzték, úgy látja, okafogyottá vált a lemondása.

Hegedüs a 24.hu megkeresésére azt mondta, az új levélben foglaltak nem azt jelentik, hogy visszacsinálnák a korábbi lemondását, hiszen azt már július 31-ével elfogadták.

Az okafogyottá válás nem azt jelenti, hogy vissza akarom kapni az állásomat – közölte Hegedüs, aki szerint a miniszterelnök környezete „boldogan” eleget is tett a felmondás foganatosításának.Ez azt jelenti, hogy az Úri utcában található „ szép nagy irodából” már ki is költöztették, „már nincs is benne semmi”.

