Az ellenzékből kiábrándult Hadházy meglebegtette a saját párt alapítását

Szerinte az álellenzékiségnek látszatdemokrácia a vége, az orosz állapotok magyar változata.

Hadházy Ákos a Válasz Online-nak hosszan beszél a megválasztott, de esküt nem tett képviselők jogait korlátozó Lex Hadházyról – ismerteti az interjút a 24.hu.

Szerinte az a dolgok érdemi menetén nem változtat, fizetést előtte sem kapott, Kövér László (akit elvtársnak is nevez az interjúban ) szeptemberig blokkolja eskütételét. Kérésére stábja fizetését az emberek összedobták, amiről azt mondja, az ellenzéki munka kulcsa: hogy

az ember valóban független legyen a kormánytól. Anyagilag is.

A független képviselő szerint minden ellenzéki pártban van olyan, aki valóban le akarja váltani a NER-t, de valójában a pártállamon múlik a pénzük, amiért úgy tűnik, cserébe a Fidesz kér is ezt-azt.

Az interjúban többször előkerül a morál, Navracsics Tibor, Hegedüs Zsuzsa és a tusványosi beszéd is, amiről azt mondja, Orbán Viktor tudatosan dobta be a vállalhatatlan fejtegetéseit, hogy a közvélemény figyelmét elterelje a brutális energiaár-emelésről és arról, még abból is lopnak, hiszen amikor Mészáros Lőrinc erőmű-tulajdonos volt, az áram, mióta szolgáltatót vett, a rendszerhasználati díj adja a számla nagyobb részét.

Azt még nem tudja, lesz-e saját pártja, az ellenzéket elnézve, valószínűleg szükség lenne rá, de ezt a rendszert a legjobb párt sem tudja legyőzni, ha a választás körülményei nem változnak. Egy Hadházy-pártnak pedig akkor van értelme,

ha rengeteg aktivistát sikerül megnyerni, illetve olyan alapítókat, akik ismertek, valamit letettek már az asztalra, van vesztenivalójuk és mégis beleállnak.

Hadházy Ákos szerint Brüsszel nem fogja az ellenzék helyett megoldani a gondokat, de már az is jó lenne, ha nem ártana.

