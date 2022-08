A holtankoljak.hu ügyvezetője szerint az augusztusi hétvégeken, főleg a huszadikai, az állami ünnep környékén, a Balatonon szinte biztos, hogy nem lehet majd tankolni

A Balatonra ki lehet tenni a "teltház" táblát, azonban hazajutni már nem olyan egyszerű onnan: egyre több helyen találkozhatnak az autósok azzal, hogy nincs üzemanyag, nem lehet tankolni.

Fotó: 123RF.com

– Az olajfinomítók kötelező karbantartása miatt készlethiány következhet be. A tartalékok megnyitásával a helyzet csak ideig-óráig kezelhető, s mivel a lakosság részére biztosított hatósági áron import üzemanyagot beszerezni azonnali pótlásként nem lehet, a 95-ös benzinből és a gázolajból bizony hamarosan hiány lehet a Balaton környékén. Főleg a kisebb kutaknál

– nyilatkozta a Blikk.hu-nak Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke.

– Limitált, 20 literes vásárlással lehet oldani a helyzetet, többeknek juthat üzemanyag, de nem ez vezet hosszú távú eredményhez. Mert ha nincs szállítás, ez a limitált tankolási lehetőség is meg­szűnik.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója már jelezte a kormány tagjainak, ellátási problémák lehetnek, ha nem tudják elősegíteni, hogy import üzemanyag érkezzen be Magyarországra. Ezért szűkült az ársapkával kedvezményezettek köre annak reményében, hogy a kereskedőknek újra megérje hazánkba például dízelt behozni. A magasabb benzin- és gázolajár miatt talán csökken a kereslet, másrészt a magasabb ár ösztönözheti az iparági szereplőket, hogy üzemanyagot szállítsanak hozzánk.

Ám jelen állás szerint ez sem oldja meg teljesen a problémákat. Azt már érzékelhetjük, hogy a fővárosban ellátási gondok vannak, de a bajok a Balatonnál tetőzhetnek.

– Az augusztusi hétvégeken, főleg a huszadikai, az állami ünnep környékén, a Balatonon szinte biztos, hogy nem lehet majd tankolni. A tó környékén a megnövekedett turistaszám miatt már most is jelentős, mondhatni folyamatos az üzemanyaghiány, a déli parton Siófok és Zamárdi környékén, az északi parton meg szinte mindenhol, Akarattyától egészen Keszthelyig

– nyilatkozta Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője.

– Sokan már most is a húsz-harminc kilométerre levő nagyobb városokba járnak tankolni, emiatt viszont Veszprém, Tapolca vagy éppen Sümeg töltőállomásainak a terheltsége is jóval nagyobb. A forgalmasabb kutak a magyar stratégiai készletből kaphatnak több benzint és gázolajat, ám a kisebbeknek ebből a készletből lehet, hogy semmi nem jut.