Szakszervezet: 15,5 ezer pedagógus hiányozhat a rendszerből

A kabinet szerint az idős tanárok visszafoglalkoztatása a megoldás a pedagógushiányra, a szakszervezet szerint viszont ezzel nem lehet megspórolni az érdemi fizetésemelést.

Címlapkép: pixabay.com

Már csak két hét van hátra tanévkezdésig, de még mindig rengeteg pedagógust keresnek az oktatási-nevelési intézmények – írja a Népszava.

A közszféra állásportálján kedd este több mint 1200 tanári álláshirdetést lehetett találni, emellett tanítókat is keresnek még (537 hirdetés), valamint az óvodapedagógus szóra rákeresve is 618 hirdetést dobott fel a rendszer. Több helyen hiány van gyógypedagógusból is, kedden 269 ilyen álláshirdetést lehetett találni. A valós pedagógushiány azonban ennél jóval magasabb lehet, hiszem számos üres álláshelyet meg sem hirdetnek.

Az intézmények sok esetben a betöltetlen állások óraszámainak a többi pedagógus közötti szétosztásával, illetve helyettesítésekkel próbálják kezelni a helyzetet. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) becslése szerint mintegy 15,5 ezer pedagógus hiányozhat a rendszerből.

A PSZ alelnöke, Gosztonyi Gábor szerint a kormány beismerte, hogy tarthatatlan a pedagógushiány, szerinte ez áll amögött, hogy a kabinet június végén könnyített a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatásán: szeptembertől a közalkalmazotti jogviszony mellett is igénybe vehető a nyugdíj, igaz, csak egy évig.

Vagyis aki a nyugdíjkorhatár elérése után is tovább szeretne tanítani, vagy nyugdíjasként teljes állásban szeretne visszamenni iskolába dolgozni, ezt megteheti anélkül, hogy a nyugdíjáról le kellene mondania. Bár a döntés kiterjed például a szociális szférára, az egészségügyre is, Gulyás Gergely miniszter elismerte, hogy a nyugdíjkorlát feloldása “a megoldás” a tanárhiányra.

Címlapkép: pixabay.com