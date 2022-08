Jakab Péter már megbánta, amit a választás éjjelén mondott, és most már beállna Márki-Zay mögé

Néhány nap alatt 14 ezren jelentkeztek online, akik támogatnák, csatlakoznának a Nép Pártjához – mondta Jakab Péter a 24.hu-nak.



Fotó: Facebook/Jakab Péter

Mint fogalmazott, ha ebből a 14 ezerből csak 10-20 százalék lesz aktív, bőven túlszárnyalják a jelenlegi Jobbikot, ahol jelenleg néhány száz aktív tag van.

Jakab Péter azt is elmondta, ma már odaállna Márki-Zay Péter mögé a választási vereség estéjén. Sőt azt a videót is megbánta, amelyben Márki-Zay nyakába varrta az ellenzék vereségét.

Akkor az voltam, ma már nem vagyok az. Ő is ember, ő is hibázik. Remélem, hogy ő is tanul belőle. A hiba nem bűn, csak akkor, ha nem tanulunk belőle