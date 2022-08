Bizonytalanul, lesütött szemmel magyarázzák a Vodafone-vételt a kormányinfón

Állítólag a kormány már régóta tervezte a vásárlást.

A Vodafone-vásárlásról Gulyás azt mondta, a kormány már 2010-ben az volt a kimondott célkitűzése, hogy a távközlés területe is legalább fele részben magyar tulajdon legyen – írja a telex.hu.

Gulyás szerint itt az állam amúgy is kisebbségi vevő, 49 százalékban, az ilyen eljárásoknál pedig hosszú értékelési folyamat van, így több hónapos eljárás jön még. Ebben az időszakban kell a finanszírozást előteremteni, mondta arról, hogy a Vodafone 715 milliárdba kerül.

Újságírói kérdés is volt ennek kapcsán, ami arra vonatkozott, hogyha a korábbi nagyobb beruházásokat – Ferihegyi vásárlások – leállították, mondván nincsen rá pénz, akkor ez most hogyan férhet bele a büdzsébe Azt is elmondta, hogy szerinte ez majd pénzt hoz az országnak, ezér lehet fontosabb, mint a pedagógus béremelés, mert például ebből fizethetnek majd bért a pedagógusoknak.