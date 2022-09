Ősz végére akár 100 forint is lehet a tojás darabára

Nagy a bizonytalanság a tojáspiacon.

Az ország legnagyobb tojástermelőjét, a Gyermelyi Zrt.-t kérdezte meg a várható árak alakulásáról a kemma.hu, kérdéseikre a kereskedelmi igazgató Káhn Norbert válaszolt.

A kereskedelmi igazgató szerint rendkívül nagy a bizonytalanság a tojáspiacon, mint mondta, az biztos, hogy

a takarmányköltségek – amelyek meghatározóak a tojás önköltségében – hónapról hónapra növekednek, és további jelentős emelkedésre van kilátás a csapnivaló kukoricahozamok és a szintén nem túl fényes napraforgó terméskilátások miatt.

Káhn Norbert szerint ahogy elfogy a régebbről eltett kukorica és szotyola, drasztikus emelésre kell felkészülni utána. A gabona esetében az új termés magasabb ára már most megjelent a költségekben, de a gyenge forint és az üzemanyagok drágulása is áremelő hatással lehet, valamint az energiaárak emelkedése is kihat a tojás árára (mivel a takarmánygyártás és az állattartás költségeit növeli).

A kereskedelmi igazgató úgy látja, a kínálat csökkenése is elkerülhetetlen, mivel a kisebb tojáskibocsájtók nem tudnak lépést tartani a finanszírozás költségével, így pedig a szűkebb kínálat önmagában is áremelkedést tud okozni.

"A következő hónapokban a szűkülő kínálat mellett egy általános, szinte minden költségtényezőre jellemző növekedés várható, ami egyértelműen magas átadói és fogyasztói árakat eredményezhet. Egyes becslések szerint a jelenleg darabonként nagyjából 65–70 forintos tojás ára, az ősz végére, elérheti akár a száz forintot is"

