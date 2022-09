Oroszország lényegében elvesztette a háborút – Állítja a CIA-vezér

Nagyon úgy tűnik, hogy Vlagyimir Putyin és az orosz haderő elvesztette a háborút Ukrajnában – véli William Burns, a CIA igazgatója a New York Times nyomán a Portfolió.

Az amerikai hírszerzés első embere szerint az oroszok nagyon alábecsülték az ukránok bátorságát és harci képességeit, és bár még nincs vége a háborúnak, Burns úgy látja, nehéz Putyin háborús teljesítményét másként értékelni, mint teljes kudarc.

Ennek a kudarcnak több oka is van, de a szerinte a legfontosabb az ukránok alábecslése mellett az, hogy az orosz vezetőnek senki nem mer ellent mondani. Most pedig úgy gondolja, hogy Ukrajna európai és amerikai támogatottsága is csökkenni fog, amiben szintén téved.

Én és a kollégáim a CIA-nál úgy gondolják, hogy Putyin most is rossz lóra tett, ahogy rosszul mérte fel februárban a helyzetet arról, hogy mennyire hajlandók az ukránok ellenállni neki

– mondta el Burns, aki úgy véli, a mostani háború kapcsán nem csupán az orosz haderő gyengeségeire derült fény, hanem olyan károk keletkeztek az orosz gazdaságban, hogy az több generáción átívelő lesz.