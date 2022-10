Az LMP társelnökét a Nyugat.hu kérdezte ki fél évvel a választások után.

MTI/Balogh Zoltán

Az interjúban szót ejtettek a választások előtti időkről: a készülődésről, a költésről, a miniszterelnöki ambíciókról. Emellett szóba jött Orbán Viktorról, Gelencsér Ferencről és az azonnali.hu-ról is, amelynek működését nemrég rekesztették be.

Ungár elmondta, hogy nagy Donáth Anna-fan, „de nem érti, hogy mostanában miért lett a Del Medico Imrének a női modern kiadása”. Hozzátette:

A Momentum jelenlegi elnökét kegyeleti okokból most nem kritizálnám, főleg az elmúlt időszak után.

Karácsony Gergelyt sem kímélte: „Azt sem tartom az ellenzéki politika újragondolásának, hogy az a főpolgármester, akinek tengernyi felelőssége van abban, hogy a negyedik kétharmadhoz vezető úton milyen politikai stratégiát követtünk, hímez meg hámoz, és mint egy politikai puha fiú elmondja, hogy: Jaj, jaj, jaj, ezeket nem tartom pozitív dolgoknak!”

A választások előtti időszakot így értékelte: „Nem tudom, mi történt velem áprilisban a választásokat megelőző tíz napban, de én hallgattam a Karácsony Gergely mellett lévő tanácsadókra, meg különböző politikai molylepkékre, és elhittem, hogy nyerni fogunk.” Azt nem árulta el, mennyit költöttek, de megjegyezte, hogy ez a közlönyből úgyis kiderül majd.

Ami a tervezett miniszterelnökséget illeti, elmondta: már nem tartja magát alkalmasnak miniszterelnöknek. Ennek az oka egyszerű:

Elárulta, hogy azért húzták le a redőnyt az azonnali.hu-nál, mert az oldal csak vitte a pénzt, viszont nem generált magas olvasottságot.

A nyugat.hu azt a kérdést is feltette neki, hogy miért nem Orbánozik, amire egyszerűen felelt:

Orbán Viktort is lehet szidni, sokszor érthető is. De talán jó lenne, hogyha a politikai kérdéseket Magyarországon az ő személyétől függetlenül meg tudnánk beszélni. Orbán van, de attól még a vitát arról le kellene folytatni, hogy az Európai Unió reakciója az ukrán háborúban miben volt helyes, és miben helytelen. És ezt akkor is meg kellene tenni, ha a miniszterelnököt, Kovács Gézánénak vagy Takács Júliának hívnánk.