Itt a lista! Megvan Magyarország tíz legjobb gimnáziuma

Az első három helyen történt változás.

MTVA/Bizományosi: Róka László

A tavalyi harmadik, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium lett az éllovas, a tavaly holtversenyben első helyezettek közül az V. kerületi Eötvös József Gimnázium végzett a második helyen, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium pedig a harmadikon.

Vannak új szereplők is a listán: a legjobb tízben a hetedik helyre befutó Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium. Ugyanez mondható el a VII. kerületi Madách Gimnáziumról és a veszprémi Lovassy László Gimnáziumról, amely most a kilencedik, illetve a tizedik helyre futott be.

Itt a pontos lista:

1. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)

2. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

3. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

4. Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium

5. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium (Budapest)

6. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)

7. Városmajori Gimnázium (Budapest) /

7. Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum

9. VII. kerületi Madách Imre Gimnázium

10. Lovassy László gimnázium (Veszprém)

(A két 7. helyezett azonos pontszámmal végzett)