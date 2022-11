"Kamatstop, benzinárstop, élelmiszerárstop" – ezekről születhet most döntés Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő korábbi posztja szerint. Most maga Orbán Viktor is csepegtettet pár infót közösségi oldalán a ma várható nagy döntésekről.

Indul a kormányülés

– posztolta közösségi oldalára a miniszterelnök csütörtök délelőtt.

A brüsszeli szankciók miatt egész Európában elszálltak az energiaárak. Magyarországon rezsicsökkentéssel védjük a családokat!

– írta a mai ülésük témájáról a kormányfő. Orbán azt már korábban is leszögezte a mai nap folyamán, hogy „a kormány kitart a rezsicsökkentés mellett.”

Szentkirályi Alexandra szerint sem ül ölbe tett kézzel a kormány

Nem ül "ölbe tett kézzel" a kormány, csütörtökön összeült a Karmelitában, hogy a kamatstop, a benzinárstop és az élelmiszerárstop ügyében hozzon döntéseket.

Mindez Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Facebook-posztjából derül ki.

Kamatstop, beniznárstop, élelmiszerárstop – most már ideje lenne a szankcióstopnak is Európában. A magas árak mögött jelentős részben a szankciók állnak. A kormány nem nézi ölbe tett kézzel a magas árakat, a kormány ma is ülésezik, folytatjuk a munkát

- fogalmaz a kormányszóvivő.

Ismert, Orbán Viktor miniszterelnök a napokban arról beszélt, hogy kiterjesztik az árstopos élelmiszerek körét, itt olvashat arról, mely élelmiszerek ára szállt el leginkább.