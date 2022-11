Az ársapka, a kereskedőket terhelő extraprofitadó, az energiaárak emelkedése, de leginkább a forint gyengülése – ezek azok a tényezők, amelyek miatt hétről hétre emelkednek a termékek árai a boltok polcain – olvasható a Népszava.hu cikkében.

A folyamatnak még nincs vége, Raskó György agrárközgazdász szerint jövőre még nagyobb lesz az infláció, mint az idén. A szakember beszélt arról is, hogy ugyan más európai országban sem olcsóbbak a termékek, de az élelmiszerárak emelkedésében Magyarország kiugró teljesítményt nyújt. Míg az uniós átlag 13,9 százalék, Magyarországon 35 százalék jelenleg az élelmiszerárak inflációja.

Az ársapkának egyértelműen piactorzító hatása van, a hatósági áras farhát miatt kerül többe a fogkrém is. Így lehetne összefoglalni Raskó György agrárközgazdász véleményét arról az intézkedésről, amelyet a kormány „a családok védelmének érdekében” hozott.

Mint ismert, kormányrendelet határozza meg a kristálycukor, a búzafinomliszt, a finomított napraforgó-étolaj, a házi sertéscomb, a csirkemell, csirke far-hát, és az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 százalékos zsírtartalmú tehéntej árát. A hatósági ár egyébként csak a kereskedőre vonatkozik, a gyártóra, termelőre, nagykereskedőre nem. Ennek ellenére a kereskedők a termékeket akkor sem adhatják drágábban, ha az úgynevezett ársapkánál magasabb áron szerzik be. És hamarosan bővül a kör, Orbán Viktor miniszterelnök október végén bejelentette: lesznek újabb termékek, amelyek árát központilag határozza meg a kormány.

Valószínűleg a miniszterelnököt is tájékoztatták arról, hogy jövőre az ideinél is nagyobb lesz az infláció – mondta Raskó György, aki szerint ezt a folyamatot valamilyen formában hűteni kellene, de az egészen biztos, hogy ehhez nem az ársapkás termékek körének bővítésén keresztül vezet az út.

„A forintot nem tudják megerősíteni, továbbra is gyenge marad, az ehhez szükséges eszköz nincs a magyar állam, de igazából a jegybank kezében sem. A forint ugyanolyan gyenge marad, mint idén, és ez akkor is így lesz, ha közben a várva várt uniós pénzek megérkeznek. A rezsinövekedés miatt is tovább nőnek az árak. A pékek, cukrászok a megnövekedett költségeket már most is beépítik a termékek árába. De ott vannak a késleltetett hatású ágazatok. Ilyen például az állattenyésztés. A most beszerzett takarmány nagyon drága, aki ezzel kezdi hizlalni az állatot, majd 5-6 hónap múlva, amikor eladja a tőkehúst, akkor kéri meg az árát. A feldolgozó így emelt áron jut a húshoz, így ő is drágábban adja majd tovább a kereskedőnek a virslit, felvágottat, szalonnát. Ez tovagyűrűző hatás, és a sor végén megint csak a vásárló áll.”