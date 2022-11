"Jeszenszky Zsolt és Ambrózy Áron inkább egy kecskét b*sznának meg, mint Baranyi Krisztinát" – Tóta W. is elmondta véleményét

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nagy port kavart, hogy Baranyi Krisztina nem állt szóba a Pesti Srácok újságírójával az ATV-ben. Többen is megosztották ezzel kapcsolatos véleményüket, Fürjes Balázs nyílt levélben üzent a polgármesternek, akinek a válaszára sem kellett sokat várni. Az ATV vezérigazgatója sem ment el szó nélkül a történtek mellett. Előkerült egy videó is, ami után Fürjes Balázs is elhatárolódott a videóban elhangzottaktól. Nemrég Jeszenszky is kemény üzent Baranyinak, most pedig Tóta W. Árpád is reagált.



Fotó: Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester beszél a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által meghirdetett tüntetésen az MTVA óbudai székháza előtt 2022. november 4-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Ritka gyönyörűség, amikor a gyanúsított saját magát buktatja le, Columbo ebből a katarzisból élt. A Pesti Srácok esete ráadásul tankönyvien szakaszolható

- kezdte bejegyzését.

Történt, hogy az ATV alattomosan becsempészett egy pestisrácot a stúdióba, aztán megpróbálták ráereszteni Baranyi Krisztinára. Erre persze mondta a polgármester, hogy az nem újság, és ott nem újságírók dolgoznak, úgyhogy rakják vissza rá a szájkosarat. Azt már nem ő mondta, hanem én idézem Halász Előd legendás szócikkét a német szótárból: "a lófasz nem furulya, majomsegg nem ibolya, se nem rózsabimbó."

- fogalmazott bejegyzésében.

Mint írtuk, Fürjes "Emberarcúfideszes" Balázs nyílt levélben üzent Baranyi Krisztinának, aki kitartott amellett, hogy "ezek nem sajtót csinálnak, egyáltalán nem céljuk tájékoztatni az olvasót, és szemrebbenés nélkül hazudják le a csillagot az égről."

Kedd este az ATV esti beszélgetős műsora, az Egyenes beszéd vendége volt Baranyi és Fürjes, ahol részletesen kibeszélhetik az ügyet, majd a polgármester a saját tabletjén mutatta meg a Pesti Srácok produkcióját, ahol "Jeszenszky Zsolt és Ambrózy Áron pestisrácok arról értekeztek, hogy inkább egy kecskét basznának meg, mint Baranyi Krisztinát". Ezután az ATV műsorvezetője és Fürjes is elhatárolódott a videóban elhangzottaktól.

Tóta W. szerint "eddig még nem történt volna semmi különös; nem meglepetés, hogy ezek a srácok ezen a színvonalon működnek, és ez még egészen kreatív, szellemes megnyilvánulás volt hozzájuk képest". Úgy véli van ehhez közönség, "a többi ízlés kérdése, az övék például ilyen".

Az igazi slusszpoén az, ahogy erről maga a Pesti Srácok hírt adott – itt már nem gusztustalan viccelődésről beszélünk, hanem a sajtónak arról a funkciójáról, hogy ismerteti az eseményeket

- tette hozzá.

Hát az ő híranyagukban egy árva szó nem esik a felvételről. "Baranyi Krisztina kínos magyarázkodásba kezdett", azt írják, de ennek tartalmáról egy szó se. Idézik Fürjest, aki "hangsúlyozta, hogy az újságírók, sajtómunkatársak zsűrizése nem a politikusok dolga", aztán megdicsérik Orbán Viktort, amiért minden évben sajtótájékoztatót tart. (Továbbá ha meg is baszott egy vagy több kecskét, arról legfeljebb Vlagyimir Putyin tud, de ezt csak én teszem hozzá, mert közben máson is gondolkodom.)

- fogalmazott.

Tóta W. szerint így ér körbe az, "ami nem furulya".

A Pesti Srácok a saját ügyén mutatja be, hogy tájékozódásra egyáltalán nem használható. Aki csak náluk olvas az esetről, az nem fogja érteni, és nem tudja meg, mi történt – tehát aki jót akar magának, az nem bízik bennük, sem olvasóként, sem nyilatkozóként

- vélekedett. Éppen ezért úgy gondolja, Baranyi Krisztinának igaza volt:

ezekkel nem szabad szóba állni. Játsszanak egymással, meg a kecskével!

