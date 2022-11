Elhunyt a többkilós rántotthúsokról elhíresült Pléh-Csárda alapítója, Bábel István

67 éves korában hunyt el.

A többkilós rántotthúsokról elhíresült Pléh-Csárda adta hírül a Facebook-oldalán, hogy alapítójuk, Bábel István november 9-én reggel elhunyt – olvasható a hvg.hu cikkében.

A szakácsot a bejegyzés szerint november 22-én 10:45-kor helyeik végső nyugalomra Kecskeméten a köztemetőben.

Akik a temetésen nem tudnak személyesen részt venni, de szeretnék leróni a kegyeletüket, azok ezt megtehetik a Pléh-Csárdában az erre kijelölt helyen. A bejegyzés szerint az ott elhelyezett virágokat/koszorúkat eljuttatják a temetésre.

A cikk szerint a "Bádog Gundel" legfőbb nevezetessége az óriási méretű, több kilós rántotthús volt, ami sokakat vett rá arra, hogy elzarándokoljanak a rákospalotai étterembe. Anthony Bourdain amerikai sztárszakács is meglátogatta a helyet, amikor Magyarországon járt, ő többek közt a májas-velős palacsintát is megkóstolta, de az óriási rántotthúsokkal is keményen birkózott.