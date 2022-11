Magyar György szerint kapitális öngól, ahogy a kormánymédia nekitámadt a két bírónak

Nemrég az Országos Bírói Tanács két bírája az amerikai nagykövetnél járt, ami alaposan kicsapta a biztosítékot a kormánypárti médiában. Pedig korábban Handó Tünde is vizitelt a nagykövetnél, és nemrég az Alkotmánybíróság elnöke is találkozott a diplomatával.

A Hírklikk.hu cikke szerint a Klikk TV Heti egyenleg című műsorának legutóbbi adásában Magyar György ügyvéd és Somogyi Zoltán szociológus, politikai elemző beszélgettek Bánó Andrással. A téma többek közt az orbáni rendszer jogi alapjai voltak, aminek kapcsán a műsorban elhangzott, hogy ezek az alapok recsegni kezdtek napjainkban.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Magyar György annak kapcsán, hogy az Országos Bírói Tanács két tagjának az amerikai nagykövetnél tett látogatása mennyire kicsapta a biztosítékot a kormányközeli médiában, a következőket felelte a cikk szerint:

Az Országos Bírói Tanács szerepe nagyon lényeges, ráadásul eddig teljesen el volt nyomva. (...) Azért megy a két képviselője a nagykövetségre, mert egy önálló helyiségük sincs, ahol vendégeket fogadhatnának. Az, hogy rájuk támadtak, öngól volt a kormánymédia részéről.

A két bíró kormányoldali támadása azért is visszás, mert korábban Handó Tünde is tárgyalt az akkori amerikai nagykövettel, és pár napja az Alkotmánybíróság elnöke, Sulyok Tamás is ellátogatott a nagykövetségre – olvasható a cikkben.

Sulyok Tamás Magyar György szavaihoz kapcsolódva a műsorban arról beszélt, hogy most már azért nem szólalnak meg a kormánypárti újságok és egyebek, mert "már más a feladat".

Arról van szó, hogy politikailag hasznos lehet azt mondani, hogy amerikai pénz került az ellenzéki kampányba, most meg amerikaiakkal egyeztetnek

– magyarázta.

Magyar György szerint mindez ráadásul szorosan összefügg a visszatartott európai uniós pénzekkel, aminél az Európai Bizottság egyik sarkalatos elvárása az igazságszolgáltatás átláthatósága.

Magyar úgy látja, az uniós pénzekért bármit képes lenne megtenni a kormány, de ez nem úgy működik, hogy 12 év elteltével "az utolsó hónapban megígérik, hogy jók lesznek". Az ügyvéd hozzátette, a kormány változatlanul nem akar belépni az európai Ügyészségbe, mert akkor az EU részéről egyértelműen belelátnának az igazságszolgáltatás működésébe.

Somogyi ehhez azt tette hozzá, hogy

Sajnos mára annyira átalakult a hazai gazdasági élet, hogy nyugodtan haza lehet vinni legális üzletekből is a költségvetési pénzt

Magyar György úgy látja,

most recsegni kezdett ennek az egész orbáni rendszernek a jogi talapzata, mert itt kezdték rángatni, amire a hatalmát építette.

Ráadásul ezt most a Fidesz-kormánynak úgy kell „arcvesztés nélkül elfogadnia, hogy a pénz megérkezzen, de ne is fájjon” - tette hozzá.

Somogyi ennek kapcsán kitért az integritási hatóságra, melyet a kormány a visszatartott uniós pénzek megszerzése érdekében hozott létre, és amely szervezetnek az uniós forrásból gründolt beruházások törvényességére kell ügyelnie.

A szociológus, politikai elemző a műsorban azt mondta,