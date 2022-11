Két feltétel mellett tudja csak a kormány jövőre fenntartani a benzinárstopot

Jöjjön zavartalanul az orosz kőolaj és működjön folyamatosan a százahalombattai olajfinomító, a kormányzat szerint ez kell ahhoz, hogy januártól is fenntartható maradjon a benzinárstop. Közben már Budapesten is feltűnt az üzemanyag-hiány.

Az ATV Híradója is foglalkozott a benzinárstop hatásával, cikkük szerint egyre nehezebbé vált a tankolás Magyarországon, a kisebb kutak ezen a héten sem kapnak üzemanyagot, de már a nagyobb láncok is korlátozásokat vezettek be, és Budapesten is felütötte a fejét az üzemanyag-hiány – írtuk meg a Telex cikke nyomán.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az ATV-nek nyilatkozott Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, aki szerint most már komoly ellátási problémák vannak. „A kormányzatnak el kell döntenie, hogy árat szabályozunk vagy üzemanyaggal látjuk el a piacot. Én azt gondolom, hogy a korlátozások ma már nagyobb kárt okoznak, mint amit az árnövekedés okozott a múltban” – mondta el a lapnak Grád.

A korlátozások és az ársapka kapcsán Balogh József energetikai szakértő így fogalmazott az ATV-nek:

"Hogyha megint tovább viszik, és ugyaneze az áron, forintban, akkor valójában az lesz, hogy a fogyasztás tovább fog emelkedni, ugye ezt a tendenciát már látjuk. Ugyanakkor nem lesz elég finomítói kapacitás, és ha bármi történne a barátság kőolajvezetékkel, akkor már az alapanyag is hiányozni fog. Szerintem decemberben ezt át kell majd gondolni, hogy hogyan tovább."

Az ATV megkeresésére a MOL sajtóosztálya azt közölte, hogy a cég tankerautói folyamatosan úton vannak, és már az exportra szánt üzemanyag mennyiségét is korlátozták. A vállalat a normál időszakhoz képest most 15-20 százalékkal több üzemanyagot szállít a partnereinek, vagyis ennyivel magasabb a fogyasztás az ársapka előttinél.

Az ATV Híradója megkereste a Miniszterelnökséget is, hogy terveznek-e változtatást az üzemanyag-ársapkával kapcsolatban az év végén. A Miniszterelnökség azt válaszolta, hogy január elsejétől

"csak akkor tudják fenntartani a benzinárstopot, ha az Oroszországból érkező kőolajszállítás zavartalan, a százhalombattai finomító pedig folyamatosan működik. A kormány természetesen továbbra is mindent megtesz a biztonságos üzemanyag-ellátás érdekében."