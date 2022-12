Brüsszelben beszélt Cseh Katalinnal a kormány hibáiról az Egyesült Államok budapesti nagykövete

Cseh Katalin közösségi oldalán számolt be arról, hogy meglátogatta Büsszelben David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete," akivel őszintén beszélgethettek a nyugati szövetségi rendszerek összetartásának fontosságáról, különösen a mostani háborús helyzetben".



Fotó: Facebook / Cseh Katalin

Mint írja, "szóba kerültek a magyar kormány súlyos mulasztásai és kötelezettségszegései az EU-s feltételességi eljárás kapcsán, amelynek következményei Magyarországon mindenki számára közvetlenül érezhetőek".

Felhoztam a kormánypropaganda és a médiaszabadság kérdését is, mivel a félretájékoztatás és az orosz propaganda terjedése hatalmas károkat okoz a társadalmi élet és a politika különböző szintjein

- tette hozzá bejegyzésében.

És egyetértettünk abban is, hogy a svéd és finn NATO-csatlakozás most kulcsfontosságú, ahogy az is, hogy a Magyar Országgyűlés minél hamarabb ratifikálja – ezt a Momentum Mozgalom közössége kezdetektől fogva támogatja

- fogalmazott.