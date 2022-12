Megszületett a megegyezés az EU és a magyar kormány között

Az Európai Unió soros elnökségét ellátó cseh kormány hétfőn este bejelentette, hogy megoldást találtak a Magyarország által blokkolt kérdésekre, és megegyeztek a magyar EU-s pénzek ügyében is.



Fotó: Wikipédia

Az EU-hoz akkreditált nagykövetek (COREPER) elvi egyezségre jutottak valamennyi kérdésben.

Az EUrologus értesülései szerint Magyarország beleegyezett abba, hogy az Európai Unió közös hitelfelvétellel támogassa Ukrajnát. Elfogadták a 15 százalékos globális minimumadó bevezetését is. Jóváhagyták az 5,8 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó magyar helyreállítási tervet és a jogállamisági eljárásban is döntöttek.

#COREPERII | Megadeal! EU ambassadors approved in principle a package of €18 billion in support for #Ukraine, 15% minimum #tax for big corporations, approval of #Hungary's #RRP and an agreement on #conditionality. The package will be confirmed by written procedure. pic.twitter.com/L5bcCGETMU