Hadházy Ákos ismét közösségi oldalán járt utána egy kellemetlen témának.

Szerinte az Integritás Hatóság akkor sem tehetne semmit ebben az ügyben, ha akarna, mert a törvényt úgy fogalmazta meg a Fidesz, hogy csak a december 31. utáni feljelentésekre vonatkozzon.

1) Ha a kormány kicsit is komolyan gondolná, hogy ezután majd üldözi a korrupciót, akkor ez a gyalázatos határozat nem született volna meg és a kormány alá tartotó NAV nyomozói legalább tanúként meghallgatták volna Farkas Flóriánt. Ezzel szemben több száz oldalnyi kihallgatási jegyzőkönyvben még kérdésként sem merült fel a a neve.

2) Az „Integritás Hatóság” akkor sem tehetne semmit ebben az ügyben, ha akarna. A vádkikényszerítés egyrészt egy ilyen elszabotált nyomozás után akkor is nagyon nehéz lenne, ha lehetséges lenne jogilag – azonban a törvényt úgy fogalmazta meg a Fidesz, hogy csak a december 31. utáni feljelentésekre vonatkozzon.

3) Az ügyben már évek óta van lezárt OLAF-jelentés. Ők érdekes módon meghallgatták tanúként Farkas Flóriánt is. Ha a kormány kicsit is komolyan gondolná a korrupciós damaszkuszi utat, akkor nyilvánosságra hozná azt a jelentést. Vagy ha az „Integritás Hatóság” kicsit is komolyan gondolja a munkáját, akkor azt a jelentést is elkéri és nyilvánosságra hozza (amihez persze a kormány engedélye kell).

A Szeretlek Magyarország emlékeztet rá, hogy Farkas Flórián volt fideszes országgyűlési képviselő neve összeforrt a roma felzárkóztatási programmal, ami miatt 2015-ben eljárás indult költségvetési csalás gyanúja miatt Hadházy Ákos feljelentése nyomán. Az Országos Roma Önkormányzatnak (ORÖ) elsősorban európai uniós forrásból kellett volna létrehoznia egy országos munkaerő-közvetítő irodahálózatot. Ez folyamatos és kiszámítható munkát biztosított volna a hátrányos helyzetűeknek, elsősorban romáknak. Az ORÖ azonban a pénzt autókra, használhatatlan irodákra, bútorokra és egy gellérthegyi villára költötte el.