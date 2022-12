A Kínában található 250 millió covidos beteg sem tudja meggyőzni a vezetést arról, hogy szigorítani kellene a beutazáson.

Mint ismert, az USA-ban kötelezővé tették a Kínából érkezők beutazásakor a Covid-tesztet. Az intézkedés nyomán a hvg.hu a Kormányzati Tájékoztatási Központhoz és a Koronavírus Központhoz fordult azzal a kérdéssel, hogy Magyarországon várható-e bármilyen, a Kínából érkezőket érintő beutazási korlátozás, Covid-tesztelés a repülőtéren, kötelező karantén vagy hasonló intézkedés.

A lap végül a Nemzeti Népegészségügyi Központtól (NNK) kapott. Azt írták:

A Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan monitorozza az akut légúti fertőzéseket okozó vírusokat, amelyről rendszeresen tájékoztatja a lakosságot, figyelemmel kíséri az aktuális járványügyi helyzetet, és indokolt esetben javaslatot tesz a szükséges járványügyi intézkedésekre.

Azt is írta válaszában az NNK, hogy Magyarországon a COVID-19 járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is: 3 903 679 fő a harmadik, 413 303 fő már a negyedik oltását is megkapta. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy oltassák be magukat.