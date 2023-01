Hamarosan újra elkezdődik a törlesztés.

döntés a hitelmoratórium meghosszabbításáról, MTI/Kovács Tamás

Mint ismert, 2020 márciusában a koronavírus-járvány miatt hiteltörlesztési moratóriumot vezetett be a kormány – emlékeztet az atv.hu. Ezt többször is meghosszabbították és kibővítették, viszont idén januártól megszűnik. Érthető módon ezért most sok érintett aggódik, hogy mi fog történni ezután, és vajon lesznek-e negatív következményei annak, hogy korábban igénybe vették a törlesztési kedvezményeket.

A hitelmoratórium a kezdetekben sok család számára nagy segítséget jelentett, viszont az idő múlásával egyre többen döntöttek úgy, hogy kiszállnak belőle és inkább visszatérnek a normál hiteltörlesztésükhöz.

A kormány részben azzal indokolta az intézkedés eltörlését, hogy már csak kevesen érintettek benne.

Köztudott, hogy a kormány jogszabályban garantálta, hogy a moratórium kivezetése ellenére az ügyfelek által fizetendő havi törlesztőrészlet 2023 januárjától ne emelkedhessen a moratóriumban való részvétel során felhalmozódó kamatok és díjak miatt, illetve rögzítették azt is, hogy a tartozás visszafizetése a futamidő meghosszabbításával valósulhat meg.

Mindez azt jelenti, hogy azoknak az ügyfeleknek, akiknek véget ér a moratórium, nem kell magasabb törlesztőrészlettel számolniuk, azonban rossz hír, hogy sok olyan adós van hazánkban, akiknél a bank éppen a moratórium miatt kitolta a hitele kifutási idejét. Tehát ez a hitelük összköltségét is növelni fogja.

Felhívták az érintettek figyelmét arra is, hogy akik változó kamatozású kölcsönt vettek fel és kamatfordulójuk volt, azoknak a törlesztőrészlete is változhat. Szerencsének mondható, hogy a jelenlegi kamatstop az ő jelzáloghitelükre is érvényes, így a kamatuk csak a kamatplafon szintjéig tudott emelkedni.