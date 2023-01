Itt is beüt az infláció.

MTI/Illyés Tibor

A dunaharaszti székhelyű, Magyarországon két palackozóüzemet működtető Coca-Cola HBC ügyvezető igazgatója bejelentette: hamarosan drágulhatnak a Coca-Cola termékei vette észre a a 444.hu.

Emelkedett a cukor, a koncentrátum, a szénsav és a kávé ára is, mondhatni a termékeink előállításhoz szükséges összes alapanyag jelentősen drágult. Nőtt a csomagoláshoz használt alapanyagok beszerzési ára is, és ahogy mindenki tapasztalja, a felhasznált energia, valamint a szállítmányozási költségek is emelkedtek az üzemanyagok drágulása miatt. Nekünk is megugrottak a rezsiköltségeink: nagyjából kétszer annyit fizetünk most, mint egy évvel korábban