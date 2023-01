És már régen.

PDSZ/Facebook

A független politikus a Facebook-oldalán írt egy bejegyzést reflektálva azoknak a tanároknak az akciójára, akik tüntetésképp elgyalogoltak Miskolcról Budapestre. Azt írja, „minden tisztelete az övék”.

Természetesen nincsen igazuk azoknak, akik szerint ez egy értelmetlen akció volt. Egyrészt felhívták a figyelmet az ügyre, de ennél egy sokkal fontosabb dologra is: eredmény csak akkor lesz, ha NAGYON SOKAN tiltakoznak, leginkább sztrájkolnak egyszerre és a tiltakozásban egyáltalán nem csak a tanárok vesznek részt

– vélekedik. Majd kiemeli, hogy miért nagyon fontosak az egyre nagyobb szabású, egyre figyelemfelkeltőbb akciók:

És újra és újra emlékeztetnünk kell magunkat arra is: a demokráciából a diktatúrába vezető úton már régen elhagytuk azt határkövet, amikor néhány tüntetéssel nyomást lehet gyakorolni erre a kormányra. De sokkal fontosabb jól tudnunk azt is: a demokráciából a diktatúrába vezető út legvégéig is lehet eredményesen nyomást gyakorolni a kormányra- de minél később próbálkozunk, annál nehezebb lesz és annál több áldozattal jár.

„Persze legkésőbb Pintér eligazítása után mindenkinek be kell látnia az oktatás helyzete nem fog megváltozni, amíg a rendszer nem változik meg, és ez fordítva is igaz: ha a tanárok most elbuknak, ha a kirúgott 15 tanár sorsa fölött tömegek siklanak át cselekvés nélkül, a rendszer tovább szilárdul. SOHA nem lesz olyan szilárd, hogy ne lehessen megváltoztatni, de az ehhez szükséges erő mindig nagyobb lesz” – zárja a gondolatsort.