Hadházy Ákos szerint a kötvénykibocsátások újabb adósságcsapdába hajszolják az országot

Hadházy Ákos ezúttal a példátlan magyar kötvénykibocsátások mélyére ásott posztján.

A pénzügyminiszter – és nyomában az összes fideszes képviselő – annak örül, hogy milyen sikeres volt a magyar kötvénykibocsátás, a befektetők háromszor annyi ajánlatot adtak, mint amennyit végül elfogadtak

Naná, hiszen dollár alapon bőven 6 százalék feletti kamatot fizet a magyar adósság, ez tényleg jó üzlet annak, aki ilyesmivel foglalkozik (csak összehasonlításként: Szlovákia az euróban kibocsátott, tízéves kötvényei után 3,2 százalékot fizet). Ez olyan, mintha valaki azzal dicsekedne, hogy rendes jelzáloghitelt nem kapott, de a gyorskölcsönös cég adott, amennyit csak kért…

Varga Mihállyal szemben ő egyáltalán nem látja sikernek a kötvénykibocsátásokat, hiszen ismét rohamosan adósodik el az ország. Szerinte nyilván így próbálják pótolni azt, amit az EU jelenleg is visszatart.

Pedig – talán emlékeznek még – a 2010-es évek elején Orbán Viktor éppen az államadósság ellen vívott harcot, de ezt mára lényegében elvesztette, ezért nem is szeretnek erről beszélni. Pedig annak idején még az alaptörvénybe is beleírták, hogy az Országgyűlés csak olyan költségvetést fogadhat el, amely garantálja az adósság csökkenését. Ezt is megoldották, a költségvetést ma már a kormány szabadon módosítgatja, a látszatparlamentnek nincs sok köze hozzá.

Az külön érdekes, hogy dollárban bocsátották ki ezeket a kötvényeket. Forint alapon ugyanis jóval nagyobb kamatokat kellene fizetni, hiszen az pénzromlás miatt nagy a kockázat. A legutóbbi papírokat már bővel 11 százalék felett jegyezték le – ez minden, csak nem fenntartható pálya.

Azzal azonban, hogy ismét devizában adósodik el, a kormány, ismét veszélyes vizekre viszi az ország hajóját, írja. A forint további romlásával az ország is olyan helyzetbe kerülhet, mint annak idején a devizahitelesek, hirtelen felugorhat az adósság és a törlesztés az egekbe. A valutatartalékok végesek, és már így sem biztos hogy elegendőek, hiszen nagyon megromlott a külkereskedelmi mérleg (az ország jóval többet importál, mint amennyit exportál, vagyis kifelé megy a valuta a magyar gazdaságból).