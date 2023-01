Decemberben mutatta be a köztévé az Aranybulla című sorozatot, jövő márciusban érkezik a mozikba a Most vagy soha!, de Rákay Philip már egy új filmtervbe is belekezdett – írja a film.hu.

Fotó: Youtube/M5

Philip erről a köztévé Ez itt a kérdés nevű beszélgetős műsor január 12-i adásában beszélt. Mint fogalmazott, kreatív csapatával nekiálltak már a projektnek, és leszögezte:

„Előre megnyugtatnék minden fanyalgót, nem fogunk győzni a végén. A hősiességnek és a magyar kiállásnak egy egészen elképesztő példája Mohács.”

A film apropóját a mohácsi csata közelgő évfordulója adja, 2026-ban lesz ötszáz éve, hogy II. Lajos magyar király megütközött a török sereggel. Mint az köztudott, a csata katasztrofális vereséggel zárult, és a király meghalt.