Üzent a brutális támadójának a megvakított kemecsei nő – Ilyen állapotban van most

A 22 éves nőt korábbi párja támadta meg 2022 februárjában.

A férfi megerőszakolta, súlyosan megverte, végül megvakította Gabriellát, aki most a Borsnak beszélt arról, milyen állapotban van most.

„Nem tudom, hogy a gyűlöletnél létezhet-e alkalmasabb szó az érzéseim kifejezésére. Egy gyáva rohadék.”

- mondta a lapnak Gabriella, akinek a gerince is károsodott, szívritmus-szabályozón él, nőgyógyászatilag is sérült. „Attila megvágta a nyelvemet és a szemöldökömet. Egy autóval átgurultak rajtam, a 4-5-ös csigolyám is eltört.”

A 36 éves férfi, akire a támadás utáni néhány nappal, Hencidán, egy szekrény mögött bujkálva találtak rá a rendőrök, korábban fenyegette már azzal, hogy megvakítja.

Volt barátja – akit a Facebookon keresztül ismert meg – épp azért támadt rá tavaly februárban, mert Gabriella nem akarta újrakezdeni a kapcsolatot, és azt a feljelentést sem vonta vissza, amelyet azért tett, mert a férfi korábban már el is rabolta őt – foglalta össze a Telex az ügyet.

Ebben az ügyben hamarosan ítélet születik, a végzetes támadás ügyét – emberölési kísérlet vádjával – majd ezután tárgyalja a bíróság.

Gabriellától azt is megkérdezte a Bors, hogy mit érez bántalmazója iránt.