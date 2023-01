A börtönöket is elérte a rezsiválság, megtiltanák a raboknak a vízforralók és tévék használatát

Egy friss rendelettervezetben van arról szó, hogy az elszálló energiaárak miatt bevezetett spórolást többek közt úgy oldanák meg a börtönökben, hogy egyes krónikus beteg rabokat hazaengednének otthoni őrizetre, és a nagyfogyasztású elektronikai eszközök használatát is korlátoznák a fogvatartottak számára.

A hvg.hu cikke szerint a büntetés-végrehajtásban úgy próbálnak spórolni a rezsiköltségeken az elszálló energiaárak miatt, hogy a raboknak megtiltanák több, nagyfogyasztású elektronikai eszköz használatát.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A lap szerint egy friss belügyminisztériumi rendelettervezetben olvasható két rendelkezés is, melyek – ha megszavazzák a rendeletet a jelenlegi formájában – a következő változásokat hozhatják el a börtönökben:

- a most is létező "reintegrációs őrizet" kiegészülne bizonyos feltételekkel egyes fogvatartottak részére egy úgynevezett otthonápolási őrizettel is, ami a börtönök/börtönkórházak zsúfoltságát csökkentené, és a lap szerint végső soron a büntetés-végrehajtási intézmények földgázfelhasználsát is csökkentheti.

- A másik változtatás az lenne, hogy a kisebb energiafelhasználás érdekében a BV korlátozná a fogvatartottak által birtokolható elektronikus eszközöket, elsősorban a nagy fogyasztásúakat, mint a vízforraló, hajsütővas és a 61 centiméternél nagyobb képátlójú tévékészülék.

"A kormány honlapjára – társadalmi egyeztetés céljából – feltöltött, „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes bv. szabályok eltérő alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet” tervezete valójában egy, a részleteket tisztázó végrehajtási rendelet szövegjavaslata, amelyre a belügyminisztert a nemrég, január 12-én megjelent, hasonló néven futó, 3/2023-as kormányrendelet hatalmazza fel"

– olvasható a cikkben.

A lap szerint a rendelettervezetben szerepel, hogy a krónikus beteg rabokat engednék haza az otthonápolási őrizetbe, ehhez viszont az is kell, hogy legyen, aki írásban is nyilatkozik arról, hogy ellátja a beteget.

A nagyfogyasztású elektronikai eszközökhöz készített külön listán a tiltás hatálya alá az 500 W-nál nagyobb teljesítményű vízforraló, a 750 W-nál nagyobb teljesítményű hajszárító, a hajsütővas és a 61 centiméternél nagyobb képátlójú tévé esne. Viszont amennyiben a vízforraló elvételével nincs lehetőség a zárkában melegvíz előállítására, akkor napi két alkalommal lehetőséget kell adni erre a fogvatartottaknak, mint ahogy a hajszárító részlegenkénti használatára is.