Kiderült: Orbán Viktor csak akkor meri kritizálni Putyint, ha senki nem hallja

Kritikus megjegyzéseket tett Putyinra és az oroszokra bizalmasainak Orbán Viktor.

Orbán Viktor elemez. Forrás: Facebook

Orbán Viktor kiválasztott külföldi újságírók számára tartott zártkörű háttér beszélgetést csütörtökön. Az egyik résztvevő, Roland Tichy most újabb részleteket írt meg arról, mi zajlott le ezen a beszélgetésen – írja a 444.

A miniszterelnök az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta, nem lehet azt remélni, hogy Putyin előbb vagy utóbb feladja a harcot, mert

elvégre közeledtek az elnökválasztások, és a háborús vesztesek nem nyernek választásokat, még a manipuláltakat sem.

Orbán Viktor arra is kitért, hogy ő is ismeri az orosz nép kegyetlenségét, elvégre Nagy Imrét is ők akasztották fel – írta az ATV.

A 2018-as elnökválasztáson Vlagyimir Putyin a szavazatok közel 77 százalékát szerezte meg, csalások ezreinek révén. A hatóságok egyszerűen nem engedték elindulni azokat, akiknek esélyük lett volna ellene. Az azóta bebörtönzött Alekszej Navalnij például nem indulhatott.