Agresszív horda tartja rettegésben a gyönyörű bükki falut

Ötszáz körözést adott ki csak tavaly a 350 fős Monosbélen a rendőrség. A falubeli intézetben nevelkedő kamaszok szinte rettegésben tartják a községet.

A fiatalokkal a pandémia óta nem lehet bírni. Forrás: Pixabay

A probléma most már akkora, hogy néhány hete testületi ülést is összehívtak. Pár napja közmeghallgatás volt a hivatalban, ahol az emberek elmondhatták, milyen problémákat okoznak a fiatalok – írja a Blikk. ,,Nemrég több fiatal megvert két gyereket Egerben, úgy tudjuk, néhányan közülük mónosbéliek voltak" – meséli Betti. A falu boltosa szerint több idős ember este már inkább nem is teszi ki a lábát az utcára.

Az intézetis fiatalok csapatosan járják a falut. Szétszórják a szemetet a kukákból, zaklatják a járókelőket, pénzt és cigarettát követelnek a szembejövőktől, égő csikkeket nyomnak a kutyák orrába és mindent megrongálnak, amit csak meglátnak. Miközben korábban jó volt a viszony az intézettel. Betti szerint a probléma akkor kezdődött, amikor új vezetőséget kapott az intézet.

,,Az itt lakó gyerekek megjárták az élet rögös útját" – mondta Varga Sándorné polgármester. Szerinte a pandémia idején távolodott el egymástól a falu és az intézet vezetése – írja az ATV.

A település azt szeretné, hogy rend legyen és fegyelem. A gyermekotthon idén új vezetőt kapott, akivel már megkezdtük az egyeztetéseket, tiszta lappal indulunk. Türelmi időt adtunk egymásnak, ez alatt ki kell derülnie, hogy tudunk-e a továbbiakban egymás mellett élni

– tette hozzá.

A fiatalok közül többen javítóba vagy börtönbe kerülnek a csoportosan elkövetett rablások miatt, ám ez sem állítja meg őket. Mivel nem egy javítóintézetben élnek, ezért ha a rendőrök elkapják és beviszik őket, utána szinte azonnal kisétálnak a kapun – mesélték a helyiek.