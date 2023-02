Mága Zoltán Törökországban volt földrengés idején

Mága Zoltán közösségi oldalán számolt be arról, hogy a földrengés idején Törökországban tartózkodott, "a természeti katasztrófa epicentrumától néhány száz kilométernyire".



Fotó: Mága Zoltán hegedűművész 15. jubileumi újévi koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2023. január 1-jén. MTI/Kovács Tamás

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, rengeteg halálos áldozatot követelt a Törökországot és Szíriát megrázó földrengés.

A török katasztrófavédelem adatai szerint helyi idő szerint 4 óra 17 perckor a dél-törökországi Kahramanmaras tartomány Pazarcik körzetében 7,4-es erősségű földrengés következett be hétfőn, amelyet 4 óra 26 perckor a délkelet-törökországi Gaziantep tartomány Nurdagi körzetében egy 6,4-es erősségű, majd 4 óra 36 perckor Gaziantep Islahiye körzetében egy 6,5-ös erősségű rengés követett.

A hétfő hajnali földrengés nyomán Szíriában 2547, Törökországban 7108 halálesetet jelentettek a hatóságok, ezzel a halálos áldozatok száma meghaladja a 9500-at. Csütörtök reggelig tizenhét túlélőt ástak ki egy húszemeletes épület romjai alól a Hunor mentőcsapat tagjai. A törökországi földrengés kárhelyein dolgozó magyar kutyás mentőcsapatok munkájáról itt olvashat.

Több magyar is tartózkodott az országban a földrengés idején, köztük volt Mága Zoltán is, aki szerencsésen hazaért Törökországból. Facebook-oldalán írt a történtekről.

Törökországban tartózkodtam épp a földrengés idején, a természeti katasztrófa epicentrumától néhány száz kilométernyire. A szomszédos szállodákban is érezni lehetett a földmozgást. Ma reggel szerencsésen hazaérkeztem, de még most is végtelenül szomorú vagyok a katasztrófa sújtotta területek képeit és a beszámolókat nézve