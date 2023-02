Hová lettek a fideszes politikusok milliós karórái ? – A képeken rajtuk van, a vagyonnyilatkozatukban nyomuk sincs

Január 31-ei határidővel közzétették vagyonnyilatkozataikat az Országgyűlés tagjai, érdekes anomáliára bukkant az Mfor.

A cikk szerint ugyan műtárgyak és antik darabok tehát még csak-csak akadnak a képviselők vagyonnyilatkozataiban, a vagyonnyilatkozatokban csak elvétve nyoma ékszereknek vagy karóráknak.

Ékszerek tulajdonosának csak a fideszes Láng Zsolt vallotta magát, míg azt, hogy 2005 környékén kapott egy feltehetően több milliós értékű Breitling órát, csak az MSZP-s Vajda Zoltán vallotta be, azt pedig, hogy vásárolt magának szintén egy Breitling darabot, csak Nyitrai Zsolt ismerte el

Az, hogy 198 képviselő közül csupán hárman tüntették fel órákat, különösen furcsán hat annak a fényében, hogy meglehetősen könnyen találni képeket kormánypárti politikusokról méregdrága óráikkal.

Egy régebbi cikkünkben már beszámoltunk ezekről, Lázár Jánosnak nagy valószínűséggel van egy kb. 2,2 millió forintos Bubbleback 3131-ese illetve egy Jaeger LeCoultre Reverso-ja. Varga Judit pedig úgy jelentette be 6 alapvető élelmiszer árának az maximálását, hogy közben a kiposztolt fotón egy 1,5 milliós órában mutatott rá a hentesnél a sertéscombra.

Azonban Rogán Antal csuklója is elég ismert, órája nagy port kavart, per is kilátásba került, ám Rogán Antal nem mutatta meg elhíresült óráját, ugyanis az interneten terjedő képet Bajnai Gordon negatívkampányának tartotta, amely szerinte azért indult, mert Bajnai nem támogatja a rezsicsökkentést.

Ezen a képen valószínűleg egy Hublot modellt visel melyek

5-10 millió forint között mozognak alapáron, a limitált kiadások ennek többszöröséért.

Az Átlátszó tavalyi cikkében az ingóságai közt idén lényegében csak méheit feltüntető Nagy István például szintén valószínűleg Breitling darabbal szerepelt, Süli János volt miniszter és államtitkár Omega Seamaster Planet Ocean-t viselt állítólag.