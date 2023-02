Erős kötelék lehet a Fidesz és a neonáci Kitörés túra szervezői között?

Múlt hétvégén volt a Kitörés túra és a Becsület napja Budapesten, melynek több sérültje is van, többek között a nacionalista és fajgyűlölő szövegeiről elhíresült zenész, akit a saját kapujában vertek felismerhetetlenné, vagy az a baráti társaság, akik ebédelni indultak, mégis agyba-főbe verték őket a neonácik.



Moys Zoltán író-rendező, a Duna TV Hazajáró című turisztikai magazinműsorának rendezője. MTI Fotó: Kovács Attila

Kitörés túra nem más, a Budapest környéki hegyekben évente elmennek túrázni a náci egyenruhába öltözött újfasiszták. A Kitörés túrát, amit hivatalosan "politikamentes és hagyományőrző túraként" hirdetnek, a Börzsöny Akciócsoport szervezi évről évre.

A Börzsöny Akciócsoport 1999 márciusában alakult természetjárók baráti közösségéből. Feladatul a börzsönyi természetjárás körülményeinek javítását, a természetes állapotok fenntartását és helyreállítását tűztük ki.

- írják bemutatkozójukban, ahol kitérnek arra is, hogy 2009 óta a Budai-hegységben a Kitörés Emléktúrákat, illetve a Korponai-dombvidéken a Horthy Miklós Emléktúrát szerveznek.

A Kitörés túra szorosan összefonódik a neonáci Becsület Napja rendezvénnyel. Többen számoltak be arról, hogy horogkeresztes zászlók, nyilaskeresztes felvarrók lepik el ilyenkor az erdőket, miközben a "Waffen SS hős katonáira és az önkéntes hungarista harcosokra emlékeznek".

A múlt héten kiderült, hogy a kitörés napi túrán résztvevőket köszöntő megemlékezéseket jelentettek be 2023. február 11-ére, amelyek közül a budai Vár Bécsi Kapu területére tervezett három gyűlést Budapest rendőrfőkapitánya megtiltott. Az indoklás szerint ugyanis

a gyülekezés helyszíne olyan országos jelentőségű történelmi emlékhely, illetve időpontja olyan nap, ami a nemzetiszocialista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök áldozataira emlékeztet.

Ennek a lényege az volt, hogy egyértelmű legyen a tény, hogy törvénysértést követ el akkor, amikor nácikkal túrázik valaki a konkrét nácikra emlékezve.

Azonban érdekesség az, hogy ameddig a Becsület napja szervezését rendszeresen igyekszik tiltani, vagy legalábbis megnehezíteni a hatóság, a Kitörés túra 2020-ig még a Budapest Kupa része is volt, így teljesen elfogadottá vált a túrázók körében és a hagyományőrző közösség is szívesen jár rá.

A Magyar Természetjáró Szövetség 2014-ben közleményben reagált az őket ért vádakra.

Visszautasítanak minden olyan állítást, ami a szövetséget a Kitörés 60 teljesítménytúra szervezésével, annak értékrendjével bármilyen módon kapcsolatba hozza.

A korábbi nevén Magyar Természetbarát Szövetség nincs semmilyen kapcsolatban a Kitörés 60 teljesítménytúrát szervezőkkel, az a túra nem a szövetség hivatalos túrája, és azt semmilyen módon nem támogatják.

A becsület napja a német és magyar alakulatok 1945. február 11-én este Budáról indult kitörési kísérletére történő megemlékezés, egyben a magyarországi szélsőjobboldal egyik legnagyobb éves eseménye. Az első megemlékezést, mely akkor még felvonulás volt a Clark Ádám térről a Budai Várba a Győrkös István vezette Magyar Nemzeti Arcvonal rendezte meg 1997. február 11-én.

A becsület napját azóta, évről évre növekvő számú résztvevővel, de minden évben megtartják, amihez 2005-től kezdve az 1945-ös budai kitörési kísérlet pontos útvonalán haladva és azonos időpontban indulva emléktúrát is szerveznek. Többségében magyarok, de előfordulnak köztük németek, britek, hollandok, csehek, horvátok és bolgárok is.

A rendezvény szervezői a Vér és Becsület Kulturális Egyesület (VBKE) feloszlatása után a Hazáért Egység Mozgalom (HEM) elnevezésű tömörülésben részt vevő szervezetek lettek; a Pax Hungarica Mozgalom, a Véres Kard és a Hungaria Skins.

Ugyan 2012-ben a Magyar Nemzeti Arcvonal hivatalosan közölte, hogy nem rendez központi megemlékezést. Ám helyettük a Pax Hungarica Mozgalom és a Nemzeti Forradalmi Párt szervezte az eseményt, amelyen rajtuk kívül magyar részről az NS Front, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Betyársereg vett részt.

2020-ban derült ki, hogy a sportesemény mögé bújtatott szélsőjobbos jelmezbált ráadásul közpénzzel és közmédiás megjelenéssel is támogatja a magyar állam – számolt be róla két éve a Népszava.

Akkor az Átlátszó számolt be arról, hogy a túra hivatalos szervezője, a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet a 2018-ról szóló beszámolójában a Kitörés-túrát elszámolta az állami támogatása javára.

Az egyesület ugyanis működési támogatásként kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától 900 ezer forintot, amiből arra az évre 630 ezer esett. Abban a részben, hogy ezt mire fordították, a "túrák" címszó alatt megemlítik, hogy a

Kitörés 60 Emlék- és teljesítménytúrán több mint 2500-an vettek részt.

A szervező, Moys Zoltán pedig több szálon is kapcsolódhat a Fideszhez, ugyanis Lezsák Sándornak, a parlament volt alelnökének a veje.

Az egyesület három jelenlegi elnökségi tagjából kettő Schödl Dávid és Moys Zoltán, résztulajdonosa a Dextramedia Kft. nevű cégnek. A médiában utazó vállalkozás 2011 óta csak az MTVA-val mintegy 772 millió forint értékben szerződött, az elmúlt évben pedig összesen 231 milliós bevételt produkált.

A Dextramedia gyártja a közmédia csatornáin sugárzott Hagyaték és Hazajáró műsort, így a becsületnap-túra ismertségét nagyban köszönheti az államnak.

Az egyesület honlapja, a kitorestura.hu is a Kft.-hez tartozik. De a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomhoz kapcsolódó hvim.hu és a hvim.org, továbbá a magyarsziget.hu, a szentkoronaradio.hu, a toroczkailaszlo.hu, a zagyvagyula.hu, és a nemzetifront.hu is a Dextramediánál vannak.

2013-ban pedig egy meghívón bukkant fel az MTVA beszállítója, akkor a nyíltan rasszista Nemzeti Front zenekar hivatalos Facebook oldalára feltöltött meghívón több cég neve is látható volt, így a közmédiának is műsorokat gyártó Dextramedia Kft. logója is előkerült.

A Dextramedia Kft. a sajtóhírek szerint korábban annak a tévének forgatott, amelyen

Adolf Hitlert méltatták születésnapja évfordulóján.

De Moys-hoz köthető a "Védett Társadalom" nevű fideszes alapítványt is, amely elmondásuk szerint életigenlő, biztonságos, a hitüket, kultúrájukat és hagyományaikat szabadon megélő egyének, családok, közösségek és nemzetek sokszínűségére épít. Ezen felül védelmet nyújt a fizikai, biológiai és erkölcsi határok felszámolására törekvő globalista szervezetekkel és ideológiákkal szemben.

Annak ellenére, hogy a kormány próbál elhatárolódni a szélsőséges ideológiától, és a túrától, valamint pár éve Orbán Viktor is a rendezvény megakadályozására kérte a Belügyminisztériumot, ám úgy tűnik, még sincs annyira ellenükre ez az egész!