Orbán Viktor döntött az állami kitüntetések ítészeiről és felkérte a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjait. Az elismeréseket odaítélő testület tagjai közül többen már megkapták a díjakat. Ebből az derül ki, hogy fiatalítás jön a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottságban. Balázs János zongoraművész lesz az egyetlen 50 évesnél fiatalabb tag.

Orbán Viktor miniszterelnök, mint minden évben, most is felkérte a Kossuth- és Széchenyi-díjakra javaslatot tevő bizottság tagjait. Egyetlen változás történt a tavalyi névsorhoz képest: a 78 éves Sánta Ferenc hegedűművész helyére a 35 éves, de már Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész címet is viselő Balázs János zongoraművész került.

Eddig egy kivétellel minden tag 60 évesnél idősebb volt, és a most 59 éves Vidnyánszky Attila volt a legfiatalabb.

A változatlan tagok:

Bogsch Erik Széchenyi-díjas vegyészmérnök, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. elnöke,

Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész,

Klinghammer István térképész akadémikus,

Maróth Miklós Széchenyi-díjas klasszika-filológus, orientalista, akadémikus, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének elnöke,

Marton Éva, a nemzet művésze, Kossuth-díjas operaénekes, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

Mezey Katalin Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

Sótonyi Péter tanszékvezető egyetemi tanár, az Állatorvostudományi Egyetem rektora,

Vékás Lajos Széchenyi-díjas jogász, akadémikus,

Vidnyánszky Attila Kossuth-, Jászai Mari- és Nádasdy Kálmán-díjas rendező, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Nemzeti Színház vezérigazgatója.