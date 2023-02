Szerdai cikkében a Magyar Nemzet azon filozofál, hogy vajon mennyibe került az adófizetőknek, hogy Karácsony Gergely a múlt héten Brüsszelbe utazott, ahol a lap számításai szerint legalább négy éjszakát töltött Budapest főpolgármestere. A kormányközeli lap azt nem említi, hogy a fideszes politikusok – köztük maga a kormányfő – hány napokat szokott tölteni Brüsszelben, és milyen összegekbe kerül egy-egy út és szállodai tartózkodás.

A Magyar Nemzet nem érti, hogy miért vonattal utazott Karácsony Gergely Brüsszelbe, amikor repülővel is megtehette volna ezt az utat.

Közel két napot vonatozott, legalább négy éjszakát töltött a nem éppen olcsó szállodáiról híres Brüsszelben múlt héten a főpolgármester, hogy egy rövid beszédet elmondhasson azok társaságában, akik saját bevallásuk szerint is valótlanságokat terjesztenek Magyarországról, ráadásul mindez több mint egymillió forintjába került a fővárosnak

- írja dühösen a Magyar Nemzet. A lap hozzáteszi, hogy

a Budapestre háruló költség több mint egymillió forint (2810 euró) volt.

Ez a múlt heti Cities for the rule of law (Városok a jogállamiságért) elnevezésű konferenciával kapcsolatban kikért közérdekű adatigénylésre adott válaszból derült ki, amelyet a Városháza küldött meg a kormányközeli lapnak az esemény után egy héttel.

A múlt kedden rendezték meg a belga fővárosban azt a konferenciát, amelyen részt vett Budapest főpolgármestere is. Karácsony vonattal utazott a belga fővárosba, amiről a Facebook-oldalára feltöltött fényképpel számolt be.

Karácsony Gergely a posztjában úgy fogalmazott, hogy mivel vonattal utazott, spórolt néhány mázsa szén-dioxidot a bolygónak és egy kis pénzt az önkormányzatnak.

A Magyar Nemzet szerint

ez a spórolás eléggé elhanyagolható összegű, mivel átszállás nélkül a Budapest–Brüsszel repülőjegy, ami a visszautat is magában foglalja, jellemzően hetven-nyolcvan ezer forint közötti összegbe kerül. Ugyanakkor már negyvenezer forint körüli összegért is el lehet jutni a belga fővárosba, a legolcsóbb, last minute repülőjegyek már 11 ezer forintért is elérhetők. Eközben a legolcsóbb vonatjegy ára 22 800 forint, a visszaúttal együtt pedig 45 600 forintot kell fizetni egy Budapest–Brüsszel–Budapest távon.

A lap arról is ír, hogy szerintük Karácsony Gergely a brüsszeli konferencián ostorozta a magyar kormányt.