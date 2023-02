A legújabb információk szerint majd csak a bíróságon derül ki, melyik volt helyettes államtitkár ellen emeltek vádat a 2,2 milliárdos hűtlen kezelés kapcsán.

MTVA/Bizományosi: Róka László

Szigorúan őrzik az inkognitóját annak a volt helyettes államtitkárnak, akit a Schadl–Völner-ügy “kárértékének” többszörösével, 2,2 milliárdos hűtlen kezeléssel vádolnak – tudta meg a hvg.hu. Igaz, sokáig már nem titkolózhatnak, hiszen márciusban lesz a per előkészítő ülése.

Sem Polt Péter legfőbb ügyész, sem a büntetőpert hamarosan tárgyalni kezdő Székesfehérvári Törvényszék, sem pedig a tavaly decemberben vádat emelő Fejér Vármegyei Főügyészség nem hajlandó elárulni, ki az az egykori helyettes államtitkár, akit – nyolc társával együtt – egy, az államot megkárosító, 2,2 milliárd forintos hűtlen kezeléssel vádolnak.

A DK-s Vadai Ágnes írásbeli kérdésében érdeklődött, hogy kiről van szó, ám Polt Péter legfőbb ügyész nemhogy nevet, de még monogramot sem árult el, sőt azt sem volt hajlandó közölni, hogy melyik minisztérium volt érintett az ügyben. Az ellenzéki politikus kérdésére Polt Péter legfőbb ügyész arról viszont válaszában tájékoztatott, hogy az ügyben hivatali visszaélés és hűtlen kezelés bűntette, valamint hamis magánokirat-felhasználásának vétsége miatt emeltek vádat a volt helyettes államtitkár és nyolc társa ellen.

Az kiderül viszont, hogy a vádirat szerint 2019 első felé­ben a volt helyet­tes állam­tit­kár utasítá­sá­ra a tárca hát­tér­in­téz­mé­nye megbízási szerződést kötött ügyvédi irodákkal és egy másik céggel, amelynek keretében több, mint 2,2 milliárd forintot fizettek ki. A szerződésekben szereplő feladatokra azonban nem volt szükség, a céggel kötött kontraktusban foglaltakat soha nem végezték el. A vádirat szerint a volt helyettes államtitkár befolyásolt egy közbeszerzési eljárást is, hogy az általa kiválasztott, több tízmillióval drágább ajánlatot adó társaság nyerjen. Ezen felül az érdekkörébe tartozó vádlottak egy fővárosi kerületi önkormányzatnak is 24 millió kárt okoztak, mivel szerződést kötöttek a párhuzamosan az önkormányzatnál amúgy is ellátott, adatvédelmi jellegű feladatra.

A hvg.hu megkereste a vádat emelő Fejér Vármegyei Főügyészséget, ott azt közölték, hogy nevet, további részletet nem kívánnak megosztani a nyilvánosággal. Hasonlóan elzárkózott a Székesfehérvári Törvényszék is.

Annyi újdonság Polt Péter válaszából még kiderült, hogy a volt helyettes államtitkárra 6 évi szabadságvesztést – és ugyanennyi közügyektől eltiltást – kért az ügyészség,

ha az előkészítő ülésen teljeskörűen beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról.