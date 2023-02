Orbán Viktor vagy óriásit téved, vagy nagyon rafinált: "az inflációt Brüsszel szabadította ránk"

"Ha Brüsszel háborúzni akar, akkor az infláció ellen kellene háborút vívnia" – idézte fel szombati évértékelőjének egyik részletét Orbán Viktor.



Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök Facebook-posztjában azt hazudja, hogy "az inflációt Brüsszel szabadította ránk".

Nos, ez természetesen nem igaz, az árak már jóval az Orbán Viktor által kritizálni sosem merészelt Vlagyimir Putyin indította háború előtt elszálltak.

Érdemes a Kiszámoló cikkét is átvizslatni, amely emlékeztet:

A feleslegesen túlfűtött gazdaság, a rengeteg kiszórt támogatott hitel, a szándékos forintleértékelés a legfőbb okai a magas inflációnak.

A magyarországi infláció már a háború előtt is kiugróan magas volt, sőt két és fél éve is. Már a háború előtt is több mint háromszorosa volt a magyar maginfláció az eurózóna maginflációjának.