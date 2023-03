Schadl György hat órán keresztül próbálta kitakarítani börtöncelláját: "Szarral bekent falra, hemzsegő poloskákra" panaszkodik

Schadl György ügyvédje panasszal élt, amiért nem az uniós követelményeknek megfelelő körülmények között tartották fogva a védencét. Ürülékkel összekent falakról és a tetemes mennyiségű poloskáról számolt be. Mindeközben Völner Pál a mai napig szabadlábon védekezik, ezt is felemlegette a panasz során a végrehajtók vezetőjének ügyvédje, mint írja a nyomozati szakban is érvényes a belső arányosság elve, ezért „elfogadhatatlan, hogy amíg Védencem bűntársa változatlanul parlamenti képviselő és az Esztergom feletti ingatlanában szabadon él és intézi ügyeit, addig Védencemet nemcsak hogy letartóztatásban tartják, hanem minden ok nélkül majd öt hónapos letartóztatási idő után magánzárkába helyezik”.

Jogállamban megengedhetetlen, sőt megalázó körülmények között tartották fogva ügyvédje szerint Schadl Györgyöt.

Bár „senkinek nem könnyű az ilyen fajta életmódváltás”, Schadl György „kiválóan alkalmazkodott a számára szokatlan börtönviszonyokhoz”

– érvelt a végrehajtói kar elnökének ügyvédje, Kardos Éva abban a beadványban, amiben panasszal él a magánzárkában tapasztalt körülmények miatt. A Telexhez eljutott nyomozati anyag szerint senki nem adott magyarázatot arra, hogy miért kellett magánzárkába tenni Schadlt néhány hónappal a letartóztatása után, ugyanis magatartása ellen soha semmilyen kifogás vagy panasz nem merült fel.

A fal emberi fekáliával (szarral) van bekenve, hemzsegnek a poloskák

- írta Schadl György ügyvédje, miután a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korrupcióval vádolt elnökét 2022 februárjában váratlanul magánzárkába helyezték át.

Azt írta, Schadl tele volt poloskacsípéssel, és a sztárvégrehajtót megviselte az is:

Hat órán keresztül próbálta kitakarítani az igencsak szűkre szabott celláját, de teljesen sikertelenül.

A védőügyvéd szerint végtelenül megalázó volt, és semmi nem indokolta, hogy a nyomozás azon szakaszában magánzárkába helyezték át a végrehajtói kar elnökét.

Értem, hogy a nyomozó hatóság mindenképpen nyomást akar gyakorolni védencemre, ezt a nyomozás érdekeit szem előtt tartva meg is teheti – de csak a jogszabályok és az ide vonatkozó előírások keretei között

– folytatta az írásbeli panaszt Kardos Éva, hozzátéve:

az embertelen, méltatlan és indokolatlan fogvatartási körülmények miatt védencét majd megfelelő reparáció illeti meg.

Azt kérte az ügyészségtől, hogy adjanak választ, mi indokolta Schadl „poloskás-fekáliás magánzárkába helyezését”, miközben példás magatartást tanúsított, és a nyomozás során már minden iratot, dokumentumot lefoglaltak. „Az egyenlő bánásmód alapelvének érvényesülnie kell a büntetőeljárás minden szakaszában, egy jogállamban megengedhetetlen az ilyen, emberi méltóságot semmibe vevő eljárás” – fogalmazott az ügyvéd.

Mindeközben Völner Pál szabadon jár

A védő beadványában arról is írt, hogy a nyomozati szakban is érvényes a belső arányosság elve:

elfogadhatatlan, hogy amíg védencem bűntársa változatlanul parlamenti képviselő és az Esztergom feletti ingatlanában szabadon él és intézi ügyeit, addig védencemet nemcsak hogy letartóztatásban tartják, hanem minden ok nélkül majd öt hónapos letartóztatási idő után magánzárkába helyezik

Kardos Éva a Telexnek azt írta, hogy panaszukat a BV intézetparancsnoka alaptalannak találta és elutasította. A Fővárosi Főügyészség Büntetés-Végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Osztálya viszont 2021 májusában részben helyt adott a panasznak, és megállapította, hogy az intézet nem biztosította maradéktalanul az egészséges elhelyezéshez való jogot. „Ezt követően védencem fogva tartási körülményei a lehetőségekhez képest javultak” – írta az ügyvéd a lapnak.

A kormány egyik kiemelt témája volt 2020-ban „a börtönbiznisz” felszámolása. Érdekesség, hogy a témában legtöbbször pont Völner Pál szólalt fel, szerinte a társadalom elvárása nem az, hogy a börtönben a bűnözők meggazdagodjanak, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy akár súlyos, erőszakos bűnözők és az őket segítő dörzsölt ügyvédek milliókat tegyenek zsebre a börtönévek alatt úgy, hogy „mindenféle mondvacsinált ürüggyel beperlik az államot az állítólagos rossz börtönkörülményekre és zsúfoltságra hivatkozva”.

Az elmúlt évek legnagyobb korrupciós botrányát idén februárban kezdte tárgyalni a bíróság, az előkészítő ülés során Schadl György és Völner Pál is tagadta bűnösségét, a végrehajtók közül azonban többen is elismerték a bűncselekmények elkövetését, és lemondtak tárgyaláshoz való jogukról.

