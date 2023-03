Orbán Viktor megnyugodott és közölte, hogy szívesen fogadja a gratulációkat

Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Évnyitóján tartott előadást Parragh László, Varga Mihály és Nagy Márton beszéde után. Orbán Viktor hangsúlyozta, a választás évében, amikor mindenhol Európában a költségvetési hiányok nőni szoktak, az államadóssággal együtt, Magyarországon a választás évében mindkettő csökkent.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdasági Évadnyitóján. Beszédét azzal kezdte, nem tudja, ki hogy van vele, de meghallgatva Nagy Mártont és Varga Mihályt megnyugodott. A miniszterelnök gratulált a kamarának, hogy túlélték a választást, ő is szívesen fogadja a gratulációkat:

Jobb ez így, együtt.

A kormányfő hangsúlyozta, a választás évében, amikor mindenhol Európában a költségvetési hiányok nőni szoktak, az államadóssággal együtt, Magyarországon a választás évében mindkettő csökkent, „balgaság, butaság, politikai rosszindulat” azt állítani, hogy 2022-t a kormány választási szempontoknak rendelte volna alá.

Ezért a pénzügyminisztert illeti az elismerés

- mondta a miniszterelnök. Arra is kitért, hogy sok kormánytag van a vállalkozók világából: Csák Jánost, Lantos Csabát említette meg. És arra is felhívta a figyelmet, hogy több olyan kormánytag is van, amelynek a felelősségi köre a gazdaság, megemlítette még itt Navracsics Tibort, valamint Lázár Jánost.

Felidézte, hogy rövid időn belül hozzá kellett nyúlni a kormány szerkezetéhez, és ez nem volt jellemző eddig erre a kormányra.

Ezt az energiaárak emelkedése váltotta ki. Ezért volt szükség az önálló Energiaügyi Minisztériumra.

Piaci finanszírozás nélkül nem fogjuk tudni elérni a kitűzött céljainkat – húzta alá Orbán Viktor.

A kormány időközben nem lett szocialista, főképp nem kommunista.

A kormány nem kíván változtatni az erőteljes piaci és magántulajdon iránti elkötelezettségén, a szocializmus korábban is bukáshoz vezetett. Piaci finanszírozás viszont akkor van, ha a vállalkozók számára kitermelhető kamat mellett lehet hitelhez jutni, ami most nem áll rendelkezésre, „csak addig avatkozunk be, amíg a piaci finanszírozás nem áll teljesen helyre, de ez nem a filozófiánk koherens része. Ez válságkezelés, nem irányváltás”.

Nem szoktak menet közben kormányt átalakítani, Orbán Viktor a „nix ugri bugri” álláspontját képviseli, mert a nagy változások általában több zavart okoznak, mint amennyi hasznot hoznak. Most mégis az történt, hogy hozzá kellett nyúlni a kormány szerkezetéhez.

Erre azért volt szükség, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a szankciók nagyon gyorsan megemelték az energiaárakat

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, ez az ország finanszírozhatóságának kulcskérdésévé vált, nem lehetett az energiaügyet egy nagy minisztérium államtitkári felelősségi körében hagyni, szükség volt önálló tárcára.

Nagy Márton: gyorsulhat a felzárkózás a következő években

A következő években gyorsulhat a konvergencia, ehhez azonban a gazdaságfinanszírozási struktúra megújítása is szükséges Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint, aki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) idei Gazdasági Évnyitó elnevezésű rendezvényén csütörtökön reálisnak nevezte, hogy Magyarország 2030-ra elérje az Európai Unió fejlettségi szintjének 90 százalékát.

A miniszter kiemelte, hogy a beruházási rátát a következő években 30 százalékra lehetne növelni; a mutató 2010 óta 20 százalékról 27-28 százalékra nőtt.

A jelenlegi aránnyal idén 60 milliárd euró értékű beruházás valósulhat meg az országban – fűzte hozzá.

Parragh László: az infláció a gazdaság számára is a legnagyobb kihívás

Az inflációt a gazdaság számára is a legnagyobb kihívások közé sorolta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke csütörtökön a kamara idei Gazdasági Évnyitó gazdaságpolitikai fórumán, Budapesten.

Hangsúlyozta, hogy az áremelkedés ütemét minimális növekedési veszteséggel kellene letörni, és úgy fogalmazott ehhez a kormány, a Magyar Nemzeti Bank és a gazdaság szereplőinek együttműködésére van szükség. Egyben megerősítette, hogy a gazdaság szereplői készek az együttműködésre.