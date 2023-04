50 diákot akart kivégezni – megszólalt a miskolci kamaszfiú anyja

Egy 17 éves miskolci fiú chatfórumokon értekezett arról, hogy fegyverrel fog berontani és többeket le is lő egy általános iskolában. Arra várt, hogy nagykorú legyen és fegyvert vásárolhasson.

Anyja szerint a fiú teljesen ártalmatlan. Forrás: Pixabay

A fiút múlt csütörtökön fogta el a TEK, azóta több dolog derült ki a tervezett lövöldözésről. A diák lövészklubba akart járni, tisztában volt a fegyvertartási- és viselési engedély megszerzésének menetével is. Rendszeresen olvasott iskolai lövöldözésről szóló tartalmakat is – írja a Life.

A két éve magántanuló diák volt általános iskolájában tervezte a lövöldözést, mivel az közel van a lakóhelyéhez és alapos helyismerettel is rendelkezik. Posztjaiban részletesen leírta, mit hogyan hajt majd végre.

A fiú édesanyja is megszólalt az ügyben:

Nem egy egyszerű fiú, beilleszkedési zavarral küzdött, sok probléma volt vele. Imádott nagyszülei halála után depressziót diagnosztizáltak nála. Egy éve gyógyszert is szedett, illetve magántanuló lett. Ám az soha fel sem merült, még a szakemberekben sem, hogy agresszív, vagy másokra veszélyes lenne. Egy pofont nem adott még életében senkinek. Előbb bántaná önmagát, mint ártatlan idegeneket

Nem vagyok elvakult, abszolút megértem, hogy aki hallja vagy olvassa, hogy a fiam miket írt, elborzad. Én is ezt tenném, ha nem az én fiamról lenne szó. Azonban én ismerem őt a legjobban, pontosan tudom, hogy a látszat és a valóság nem is állhatna messzebb egymástól. Levente egy visszahúzódó, szerény, magának való gyerek, akinek a legjobb barátja a kutyája.

- magyarázta a Blikknek Henrietta. Gyermekét még kiskorától fogva érdekelték a fegyverek, imádta a lövöldözős játékokat.

– mondta elkeseredetten az édesanya.

Egy nagyon különleges gyerek a fiam, sosem volt átlagos. Bármi is történt, én az édesanyja vagyok, és maradok, amíg csak élek. Most az a dolgom, hogy mellette legyek és segítsem ebben a nagyon nehéz helyzetben. Akikben pedig ijedtséget, félelmet keltett, azoktól elnézést kérek az ő nevében is