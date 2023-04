Pedig a néhány héttel ezelőtt még rekordnyereséget emlegettek.

MTVA/Bizományosi: Róka László

Az rtl.hu információi szerint április végén tartja a közgyűlését a 4iG, ahol a részvényesek döntenek a tavalyi adózott eredmény felhasználásáról.

Úgy értesültek, hogy ezen a 4iG igazgatósága azt fogja javasolni, hogy a 2022. üzleti év után ne fizessenek osztalékot.

Maga a vállalat úgy nyilatkozott, hogy a lehetséges osztalékalapjuk 57,3 milliárd forint. Ugyanakkor az igazgatóság szerint a pénzmozgással nem járó, pénzügyi bevételek között kimutatott egyedi tételek alapján a 4iG tényleges adózott eredménye -33 milliárd forint. Ez már csak azért is érdekes fejlemény, mert a márciusi gyorsjelentésben még arról számoltak be, hogy rekordot döntött a 4iG árbevétele és a nyeresége is.